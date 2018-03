Líder repercute encontro e afirma que segurança melhorou

Ao repercutir hoje(7) o Encontro dos Governadores do Nordeste realizado ontem(6) em Teresina, o deputado João de Deus(PT), líder do Governo, disse que a Segurança Pública melhorou no Piauí. Ele afirmou que, devido a medidas adotadas pelo governador Wellington Dias, o Piauí é atualmente o Estado menos violento do Nordeste, com o número de homicídios tendo caído de 705 em 2016 para 649 em 2017.





João de Deus disse que o Encontro dos Governadores teve resultado positivo e os chefes do Poder Executivo do Nordeste definiram que, dentre as providências que devem ser tomadas para o combate ao crime organizado, estão a criação do Fundo Nacional de Segurança Pública e a implantação de um Cadastro Nacional de Criminosos que possibilite aos órgãos policiais saberem os locais em que se encontram os bandidos e evitem que pratiquem novos crimes.





O deputado lembrou que os governadores consideram importante que o Poder Judiciário julgue os processos dos detentos com a maior celeridade, acabando o círculo vicioso, que, segundo eles, alimenta o crime organizado, porque leva os presos a cometerem crimes para conseguir dinheiro e pagar os advogados para tirá-los dos presídios.

Presidente defende realização de encontro





O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Themístocles Filho (MDB), que participou do encontro, disse que hoje o governador Wellington Dias se encontra hoje em Brasília, onde deverá entregar ao Governo Federal a Carta de Teresina que contém as medidas aprovadas pelos governadores visando melhorar a segurança pública não somente no Nordeste, mas em todo o país.

Themístocles Filho defendeu ainda a realização no Espaço Coco Bambu do Encontro dos Governadores por entender que aquele local dispõe de toda estrutura para sediar um evento de grande porte como o que ocorreu em Teresina. Em seguida, João de Deus disse que o deputado Júlio César (PSD) afirmou no evento que está propondo na Câmara Federal que recursos dos royalties do petróleo sejam destinados ao Fundo Nacional de Segurança.





O líder do Governo apresentou, em seguida, dados fornecidos pela Secretaria de Segurança Pública que mostram avanços no setor no Piauí. Além da redução no número de mortes violentas, ele assinalou que os salários dos agentes penitenciários e policiais melhoraram no Estado. “Um agente penitenciário, que tinha salário inicial de R$ 4,2 mil, passou a ganhar R$ 6,5 mil e chega a receber no final da carreira mais de R$ 8,4 mil, enquanto a remuneração do soldado passou de R$ 2,4 mil para quase R$ 3,3 mil”, assinalou ele.

João de Deus criticou o Governo Michel Temer por não prosseguir com o programa de construção de escolas de tempo integral no Brasil, o que, em sua opinião, faria com que milhares de crianças passassem o dia estudando nesses estabelecimentos de ensino e não fossem vítimas de traficantes de drogas.

J. Barros - Edição: Katya D'Angelles