Líder do Governo presta conta da viagem de Wellington Dias à Europa

O deputado João de Deus(PT), líder do Governo, apresentou, hoje(1), relatório da viagem realizada pelo governador Wellington Dias à Europa no final do mês passado. Ele disse que os contatos mantidos pelo chefe do Poder Executivo em Portugal e na Espanha poderão garantir investimentos de mais de R$ 1 bilhão no Piauí nos próximos anos.

João de Deus afirmou que, em Portugal, Wellington Dias assinou acordo de cooperação técnica com o Governo daquele país que deverão assegurar ao Piauí créditos florestais no total de R$ 1 bilhão através do Programa Tesouro Verde que visa preservar áreas ambientais. Ele afirmou que o Piauí mantém várias áreas, como o Parque Canion do Poty e a Estação Ecológica Serra Branca, em São Raimundo Nonato, que possibilitarão ao Piauí receber esses créditos.

De acordo com João de Deus, com o apoio da Embaixada do Brasil em Portugal, ficou acertada a instalação de uma sede da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Brasileira em Teresina visando atrair investimentos para aplicação na produção de petróleo, gás, e energias renováveis, principalmente na exploração do eucalipto para fabricação de celulose.

“O governador, também, garantiu cerca de 150 milhões de euros para investimentos na construção de moradias e, em Barcelona, na Espanha, ele tratou sobre formação de Parcerias Público Privadas para investimentos na área de infraestrutura, principalmente nos setores ferroviário e de saneamento”, declarou o líder governista, assinalando que as viagens de Wellington Dias já garantiram investimentos de mais de R$ 10 bilhões, inclusive na produção de energias renováveis, gerando milhares de empregos para os piauienses.

Em aparte, o deputado Aluísio Martins (PT) afirmou que, como os recursos públicos têm diminuído, o governador vem buscando parcerias com a iniciativa privada para dinamizar a economia do Estado. João de Deus disse que Wellington Dias tem investido ainda recursos de empréstimos obtidos junto a instituições financeiras nacionais e internacionais em obras e setores prioritários, como educação e saúde.

Segundo ele, em 2016, o Governo recebeu R$ 600 milhões de empréstimo obtido junto ao Banco Mundial e aplicou em benefício da população do Piauí. “Na área de educação, foram feitos investimentos nas escolas de tempo integral e programas, como o Poupança Jovem que garante uma ajuda financeira mensal aos estudantes carentes”, declarou João de Deus, frisando que a aplicação dos recursos em educação tem possibilitado o acesso de alunos pobres ao ensino superior, incluindo dois que foram aprovados para medicina nas Universidades Federal e Estadual do Piauí.

O deputado Dr. Pessoa, líder do PSD, disse que sabe da emoção que os dois alunos classificados para Medicina sentiram ao receber a notícia da aprovação. Ele afirmou que, como eles, também, foi um jovem pobre que obteve aprovação no vestibular para estudar no Rio de Janeiro, quando pode se tornar médico. João de Deus disse que a mesma alegria sentiu quando foi aprovado para o curso de Química e prometeu fazer novos discursos mostrando em que o Governo está aplicando os recursos dos empréstimos obtidos nos últimos anos.

Por J. Barros



Texto: J. Barros

Edição: Paulo Pincel