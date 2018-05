Líder do Governo lamenta repetição do discurso da oposição sobre empréstimo

O líder do Governo na Assembleia Legislativa, deputado Francisco Limma (PT), acusou a oposição de ser repetitiva, insistindo na discussão de um empréstimo que o governo sequer prestou contas. “Na verdade se você ouvir os dez últimos pronunciamento sobre o empréstimo é uma cópia um do outro, é um disco furado. Deveríamos saber quanto de recursos esses gestores que ocupam cargos federais estão trazendo para o Piauí?”.

O orador se reportou o relatório do Tribunal de Contas da União, “que não tem nada de novo”. O deputado lembrou que após a prestação de contas a primeira parcela é que seria liberado a segunda parcela do empresátimo. “Não tem nada de novo. Talvez a única novidade é a vinculação da operação Finisa I com a Finisa II. O resto são opiniões tendenciosa de quem as fez. O governo do estado não pode dizer que não conhece esse relatório do TCU porque soube via imprensa, mas até hoje o Estado não foi notificado. É mais uma tentativa de confundir a opinião pública falando em desvio de recurso, de desvio de finalidade”, avaliou. De um lado ficam contra a vinda dos recursos, do outro cobram a realização das obras e a prestação de contas”,

Lima voltou a explicar as operações de crédito realizadas com recursos do tesouro para a continuidade de obras. “O que há é muito teatro, muita repetição, muita torcida do contra. Agimos como papagaio, que dá com o bico e tira com pé. Eu autorizo a operação e recorro para inviabilizar o repasse dos recursos. Lamentavelmente é isso que acontece. E sempre em período eleitoral. Porque o desejo da oposição de prestar conta com a população ou de mostrar serviço”, lamentou.

Limma apelou para que os piauienses que dirigem órgãos federais se preocupem em trazer recursos para ajudar o Piauí; que os parlamentares não fiquem apenas no discurso, mas em ações efetivas para melhorar a vida dos piauienses. “Ficam procurando chifre em cabeça de cavalo para poder justificar a não vinda de recursos. Não somos contra a fiscalização e a orientação, agora fazer um julgamento sem a prestação de contas concluída e sem ter elementos suficientes para apontar que houve desvio de recursos, isso é lamentável, não é sério, não posso acreditar”

Paulo Pincel

Edição: Katya D'Angelles