Líder do governo explica arrendamento de imóveis

O líder do governo na Assembleia, deputado Francisco Limma (PT), esclareceu os objetivos do governo com o arrendamento de imóveis, assunto tratado pela deputada Teresa Britto, minutos antes, com críticas como a de que entre os imóveis relacionados existem alguns que são municipais. Francisco Lima explicou que não se trata de cessão dos imóveis, mas tão somente o arrendamento, para que possam gerar renda.



Em outra parte de sua fala o deputado informou o resultado de recente encontro do governador Wellington Dias com representantes da Agência Francesa de Desenvolvimento, quando tratou do projeto Ativos Verdes. Segundo o deputado, a ideia do governo é de que a Agência Francesa de Desenvolvimento seja uma parceira na estruturação do projeto Ativos Verdes, cujo plano é a redução das mudanças climáticas tratadas no Protocolo de Paris.



Limma informou que a Agência Francesa de Desenvolvimento financia e acompanha mais de 4.000 projetos na França e em 115 países comprometidos com o desenvolvimento sustentável. Ele concluiu afirmando que as áreas públicas inventariadas e protegidas institucionalmente por meio de leis que garantem a criação de parques estaduais e estações ecológicas podem assim se transformar em créditos de floresta para outros países e empresas que firmaram acordos internacionais pela preservação ambiental e pela redução do efeito estufa.





Repórter: Raimundo Cazé