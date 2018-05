Líder do Governo esclarece atraso em repasses e homenageia Karl Marx

O líder do Governo, deputado Francisco Limma Lula (PT), disse, hoje (7), que o atraso nos repasses de recursos para a Fundação Museu do Homem Americano (Fumdham) está ocorrendo devido a falta de prestação de contas de parcelas já recebidas. Em seu discurso, ele prestou, também, homenagem ao filósofo alemão Karl Marx pelo transcurso dos seus 200 anos de nascimento no último dia 5.





Francisco Limma esclareceu que se a Fumdham, que é presidida pela arqueóloga Niéde Guidon, regularizar a prestação de contas junto ao Governo os repasses serão atualizados. A Fundação é responsável pela administração do acervo cultural e natural do Parque Nacional da Serra da Capivara localizado no município de São Raimundo Nonato.





Em seguida, o líder governista registrou o aniversário de nascimento de Karl Marx, afirmando que suas idéias estão vivas e são importantes para as lutas que visam a emancipação da classe trabalhadora no mundo, inclusive, no Brasil. Segundo ele, as idéias do autor de “O Capital” foram incorporadas pelo Partido dos Trabalhadores (PT) e serviram de base para a execução de programas sociais durante o Governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como o Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida.

Francisco Limma declarou que as idéias de Marx influenciaram todas as áreas humanas, incluindo a sociologia, filosofia, direito e a economia e que ele é considerado o maior intelectual de esquerda do mundo e um dos maiores filósofos contemporâneos. Ele defendeu ainda que a maior homenagem que pode ser prestada a Marx neste momento é a liberdade de Lula para que possa dar continuidade ao modelo de desenvolvimento que implantou no Brasil visando beneficiar as pessoas mais pobres.





Em aparte, o deputado Robert Rios (DEM) disse que é inegável a grandeza de Karl Marx. Ele chamou de “ato falho” a afirmação de Francisco Limma de que o Governo não libera os recursos para a Fumdham devido a falta de prestação de contas, ao mesmo tempo em que não aceita que a Caixa Econômica Federal suspenda a liberação da segunda parcela do empréstimo concedido ao Governo do Estado pelo mesmo motivo.





O líder do Governo respondeu que defende que a CEF agilize a apreciação da prestação de contas apresentada pelo Governo do Estado referente a primeira parcela de R$ 307 milhões do empréstimo e que é contra a campanha que vem sendo feita no sentido de que os recursos da segunda parcela não sejam liberados. Ele concluiu assinalando ainda que considera importante a manutenção do convênio que beneficia a Fundação do Museu do Homem Americano.

J. Barros - Edição: Katya D'Angelles