Líder do Governo elogia a decisão de conselheiro do TCE-PI

O líder do Governo na Assembleia Legislativa, deputado estadual Francisco Limma (PT), destacou o parecer do conselheiro Kennedy Barros, que notificou o governador Wellington Dias para que encaminhe em até 15 dias o cronograma de execução da aplicação dos recursos provenientes de repasses futuros relacionados ao contrato de empréstimo da Caixa.

Segundo Limma, o conselheiro agiu em defesa dos interesses do Piauí e para não punir os municípios que aguardam recursos. Segundo o líder, os contratos são desvinculados e isso foi entendido pelo conselheiro do TCE-PI.

Limma apelou para que não haja nenhuma participação da Assembleia Legislativa pela demora na vinda desses recursos. “Que a gente tenha o máximo de paciência, de cautela para a não se prejudicar o Piauí”.

Em aparte, o deputado Evaldo Gomes (PTC) afirmou que há seis meses o assunto “empréstimo” vem sendo debatido na Assembleia, não é novidade, e que os recursos vão beneficiar o povo do Piauí.

O deputado Dr. Hélio Oliveira (PR) lembrou que o Piauí tem mais capacidade de endividamento que o Brasil. E citou o Rio de Janeiro que está quebrado e consegue recursos. O Piauí, que tem a quinta melhor situação financeira do país, vive essa dificuldade por conta da confusão feita com as duas operações de crédito, que são independentes. “Graças a Deus que apareceu uma luz, que aponta para a liberação”.

Limma concluiu o discurso afirmando que o parlamento não pode ter a postura do quanto pior melhor. E que o Piauí precisa copiar as coisas boas dos outros estados, como faz o Ceará, o Maranhão. “Esse é o desejo. O que é bom para Piauí e bom para todos os municípios. E o Wellington Dias é um estadista, que pensa acima de tudo nos interesses do estado”.

Paulo Pincel

Edição: Katya D'Angelles