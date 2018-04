Líder do Governo diz que situação em barragem está sob controle

O líder do Governo, Francisco Limma (PT) usou o tempo de dois minutos, na sessão desta manhã de quinta-feira (12) para comunicar que esteve ontem (11), juntamente com o governador Wellington Dias, vem visita a Barragem do Bezerro, no município de José de Freitas.

O parlamentar disse que percebeu que a situação da barragem, que estava prestes a se romper, está contornada, em relação aos riscos e às questões técnicas.

“Na verdade não teve nada com negligência. O que houve foi um volume excessivo de água, por um certo período e, provavelmente, por uma raiz ou por alguma coisa, abriu-se ali, um canal oportunista. E hoje, já diríamos que está praticamente, cem por cento contornado o risco de arrombamento da Barragem do Bezerro”, disse o líder do governo.

O deputado disse ainda que as medias estão sendo tomadas, por técnicos especializado, da Universidade Federal do Piauí, para contornar e avaliar se não existe problemas da mesma natureza em outros locais.

Segundo ele, a questão das enchentes no Piauí não são só de barragens, mas de enchentes, como ocorreu no município de Luzilândia , sendo importante que a Casa fique atenta a essa problemática, em outros municípios e em Teresina.

RUBEM MARTINS (PSB) – o parlamentar retificou sobre seu comentário feito no dia de ontem (11), quando ele falou que tinham sido apreendidas dez motos no município de José de Freitas, pelo Detran-PI. O parlamentar disse que falou com o diretor geral do Detran-PI, no dia de hoje, e o diretor afirmou que não houve nenhuma apreensão de motos, realizada pelo órgão. “Ele me afirmou ainda mais, que as dez motos apreendidas, foram pela Policia Militar”, reiterou.

Lindalva Miranda - Edição: Katya D'Angelles