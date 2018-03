Líder do Governo diz que relatório de técnicos do TCE não é conclusivo

O líder do Governo, deputado João de Deus (PT), disse, hoje(14), que a Secretaria de Fazenda apresentará todos os esclarecimentos sobre a aplicação dos recursos do empréstimo de R$ 300 milhões obtido junto à Caixa Econômica Federal (CEF). Ele rebateu discurso do deputado Robert Rios (PDT) afirmando que o relatório dos técnicos do Tribunal de Contas do Estado não é conclusivo, por isso não representa a posição do TCE sobre a prestação de contas do empréstimo.





João de Deus declarou que os técnicos apresentaram seu relatório e que somente após os esclarecimentos da Sefaz os conselheiros do TCE tomarão uma posição conclusiva sobre o assunto. Ele assinalou que, devido ao atraso na liberação do empréstimo, o Governo utilizou recursos próprios para realização das obras e agora tem direito ao ressarcimento do dinheiro.

O líder do Governo afirmou que deputados de oposição estão apressados em denunciar irregularidades na aplicação dos recursos e que devem esperar uma decisão final do TCE. Ele frisou que a CEF mudou o formato da prestação de contas do empréstimo, por isso decidiu devolvê-la ao Governo do Estado para que faça as correções necessárias. “Essas correções serão feitas, pois a prestação de contas foi feita seguindo a legislação”, ressaltou.

J. Barros - Edição: Katya D'Angelles