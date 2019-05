Líder do Governo destaca ações da vice-governadora Regina Sousa

O líder do governo na Assembleia, deputado Francisco Lima (PT) usou a tribuna para enaltecer ação da vice-governadora Regina Souza nos municípios de Curral Novo e Betânia, baseada em carta de uma

O líder do governo na Assembleia Legislativa, Francisco Lima (PT), ocupou a tribuna para enaltecer ação da vice-governadora Regina Sousa nos municípios de Curral Novo e Betânia. Limma leu a carta de uma professora reclamando da dificuldade vivida pelas populações das duas cidades. E explicou que os dois municípios ficam numa área que ainda não está definida se piauiense ou pernambucana.



Francisco Limma disse que apesar de os dois municípios produzirem energia eólica, muitas famílias não dispõem de energia em casa. Numa visita recente, Limma disse que constatou o drama de jovens envolvidos com bebida alcoólica, sem ter a certeza de que não haja consumo de drogas.



As ações governamentais nos dois municípios serão feitas com base em levantamentos criteriosos sobre educação, saúde e oportunidades de trabalho, feitos junto a 450 famílias.



As ações vão contar com a participação de bispos católicos do Piauí e de Pernambuco, uma vez queos dois estados estarão empenhados em melhorar as condições de vida das populações dos dois municípios, destacou o deputado.



Francisco Limma informou que entre as dificuldades constatadas existe a retenção de cartões do Bolsa Família por comerciantes estabelecidos e ambulantes. E finalizou reclamando da situação da falta de moradia, onde até 23 pessoas vivem numa mesma residência.



Raimundo Cazé - Edição: Caio Bruno