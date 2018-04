Líder do Governo destaca a produção de energia eólica no Piauí

Ao falar no espaço destinado aos pequenos avisos, o deputado Francisco Limma (PT), líder do Governo, registrou que o Piauí é destaque atualmente na área de produção de energia eólica. Ele disse que isto foi constatado pela Associação Brasileira de Energia Eólica que incluiu o Piauí entre os Estados com mais capacidade no setor.





Francisco Limma declarou que o Piauí conta com 19 parques eólicos e somente em 2017 aumentou a sua capacidade de produção de energia para 528 megawatts. O deputado Robert Rios (DEM) disse que foi a iniciativa privada que investiu na implantação dos parques eólicos e fez com que o Piauí se tornasse destaque no setor.





Rebatendo afirmação de Robert Rios, Francisco Limma disse que o Governo do Estado vem apoiando a implantação dos parques de energia eólica que têm ainda financiamento público através do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social).





O deputado Edson Ferreira (PSDB) afirmou que foi no Governo Wilson Martins, quando ele era secretário de Mineração e Energia Renováveis, que ocorreram as primeiras reuniões visando a implantação das usinas de energia eólica no Piauí. “Somos plenamente favoráveis a essas usinas porque elas possibilitam a geração de emprego e renda e melhoram a qualidade de vida dos piauienses”, ressaltou ele.





DEBATE – O deputado Francisco Limma informou ainda, no espaço dos pequenos avisos, que será realizado, na próxima segunda-feira (23) no horário do Grande Expediente da sessão plenária, um debate sobre o inciso 57 do Artigo 5o da Constituição Federal que trata sobre a prisão de condenados após o julgamento final dos seus processos pelo Poder Judiciário.





O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Themístocles Filho (MDB), também, falou sobre o assunto assinalando que participarão do debate, dentre outros, deputados federais e estaduais, professores e juristas. O debate foi sugerido pelo Fórum Nacional da Frente Lula Livre.

Texto: J. Barros

Edição: Paulo Pincel