Líder do Governo defende equilíbrio e o alto nível do debate

O líder do Governo, deputado Francisco Limma (PT), defendeu equilíbrio e alto nível do debate no parlamento para resolver as questões relacionadas aos problemas do Estado.



Limma ressaltou que o Governo do Estado recebeu uma pauta de reivindicações de professores e estudantes da Uespi e que negociou com acordo para a suspensão da greve na instituição.



O deputado destacou que a Universidade Estadual do Piauí conta hoje com cerca de mil professores efetivos graças ao empenho do governador Wellington Dias e de outros governadores e que são necessárias R$ 100 milhões para reforma e adequação dos prédios da Uespi no interior e na capital.



Francisco Limma também falou da questão da saúde, destacando a quantidade de novos leitos, dos investimentos em equipamentos. "De um modo geral, as coisas estão sendo encaminhadas. O Estado tem que ter responsabilidade e tratar as coisas dentro do que é possível. É importante dizer que o Piauí tem capacidade de endividamento, mas que nenhum estado pode investir sem antecipação de receitas.

Finalizando, o parlamentar voltou a defender o bom debate, com dados, com números, e não apenas repercutindo notícias de rede social.

J.Barros - Katya D'Angelles