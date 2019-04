Lider do Governo defende desapropriação de área no Parque Rodoviário

O deputado pontuou que a medida deveria ser adotada em todos os terrenos que colocam em risco famílias mais vulneráveis

O deputado estadual Francisco Limma (PT), líder do Governo na Assembleia Legislativa, apresentou, nesta segunda-feira (8), um requerimento solicitando ao prefeito de Teresina, Firmino Filho, a desapropriação do terreno do clube da antiga Telepisa, situado no Parque Rodoviário. O parlamentar sugere que no local sejam construídas novas casas para os moradores atingidos pela enxurrada na última quinta-feira (4), causada pelo rompimento de uma lagoa que se formou no terreno.

Francisco Limma destaca que a empresa não fazia a manutenção do local, tampouco a Prefeitura realizava vistorias. "É uma área de cerca de quatro hectares, onde uma lagoa se formou dentro desse terreno e foi a responsável pelos danos sofridos por aquela comunidade. Portanto, estou propondo a desapropriação, para instalar essas 40 famílias que tiveram suas casas destruídas, além de construir uma área de lazer para atender as famílias ali do Parque Rodoviário e adjacências”, explica Limma.

O líder governista defende ainda que esse tipo de medida deveria ser adotado em todas as áreas que colocam em risco a população e que essa é uma forma de punir a empresa responsável pela tragédia.

“No final das contas, as grandes penalizadas são as famílias que moram em encostas, embaixo de áreas como essa, que, nos períodos de chuvas, acumulam água e terminam dizimando famílias e destruindo patrimônios que levaram anos para serem construídos", finaliza o deputado Francisco Limma.



Ascom Parlamentar - Edição: Katya D'Angelles