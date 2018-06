Líder do Governo comemora início das obras da nova Maternidade do Piauí

O deputado estadual Francisco Limma (PT), líder do Governo na Assembleia Legislativa, ocupou a Tribuna da Casa na manhã desta quinta-feira (28) para comemorar o início das obras da nova Maternidade do Estado, marcadas para inciar na próxima terça-feira (03).

Segundo o parlamentar, a obra está orçada em R$ 83 milhões e a sua realização vem sendo discutida desde o ano de 2012. O valor de R$ 83 milhões advêm de emenda dos deputados federais Assis Carvalho (PT) e Iracema Portela (PP) e com complemento do Tesouro Estadual. A obra está prevista para ser concluída em 24 meses

“Essa obra é de grande importância para o Estado, para as mães e crianças, e sobretudo para o melhor atendimento pois teremos 20 novas UTIs adultas, 30 leitos de UTI Neonatal, além de 45 leitos de cuidados intermediários e 20 leitos no padrão Canguru. Então serão 105 leitos para tratamento intensivo além de toda a estrutura de atendimento as mães e bebês. Por isso eu quero parabenizar o secretário estadual de saúde, Florentino Neto e o Governador Wellington Dias por ter autorizado o início dessa importante obra para o povo do Piauí”, disse Francisco Limma.

Piracuruca e Oeiras

O deputado ainda destacou a realização, nesta quarta-feira (27), da reunião de mobilização e sensibilização dos produtores de leite do município de Piracuruca. A runião foi realizada pela A Secretaria de Estado do Planejamento (Seplan), em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), o Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do Piauí (Emater) e Agência de Defesa Agropecuária do Piauí (Adapi).

“Aconteceu ontem, em Piracuruca, uma reunião que tratou da implantação do Programa de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER- leite) naquele município e eu quero fazer aqui esse destaque. Secretaria de Desenvolvimento Rural e a Secretaria de Planejamento estão consolidando e implementando novas ações na área e fortalecendo o pequeno produtor em nosso Estado”, disse Limma.

O parlamentar ainda registrou que acontece hoje, na cidade de Oeiras, a entrega à 27 famílias do assentamento Soizão, do título definitivo de posse da terra. A regularização fundiária foi solicitada ao Governo do Estado pela Associação dos Pequenos Produtores Irrigantes do Projeto Soizão, em janeiro de 2016.

Laryssa Saldanha - Edição: Caio Bruno