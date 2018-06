Líder do Governo acusa oposição de fazer picuinha

O líder do Governo, deputado Francisco Limma Lula (PT), disse, hoje (4), que, ao invés de fazer denúncias sérias e propositivas, a oposição apresenta picuinhas na tribuna da Assembleia Legislativa para tentar conseguir espaços na mídia. Ele afirmou que o contrato para a implantação do VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) de Teresina foi assinado no Governo Dilma Rousseff, do Partido dos Trabalhadores, e que os recursos liberados agora são provenientes de financiamento da Caixa Econômica Federal.





Francisco Limma rebateu afirmações do líder da Oposição, deputado Robert Rios (DEM), de que o governador Wellington Dias leva uísque nas viagens de avião que realiza. “É leviandade dizer isso porque viajo há muitos anos com o governador e nunca o vi andar com bebida nos aviões”, declarou o líder governista, que parabenizou ainda a equipe econômica liderada pelo secretário da Fazenda, Rafael Fonteles, pelo equilíbrio financeiro do Piauí.



O parlamentar do PT disse que, devido ao esforço da equipe econômica, as receitas correntes líquidas do Piauí passaram de R$ 3 bilhões para R$ 9 bilhões, compensando a queda nos recursos das transferências federais, como o Fundo de Participação dos Estados e Municípios. Ele lembrou que os governadores entraram com ação no STF (Supremo Tribunal Federal) pedindo a recuperação de R$ 14 bilhões de transferências obrigatórias não repassadas aos seus Estados.



Em aparte, a deputada Flora Izabel (PT) disse que os recursos liberados pelo Governo Federal para a realização de obras no Piauí pertencem ao povo e que o Governo Wellington Dias é equilibrado. Ela afirmou que, dentro de poucos dias, será liberada a segunda parcela do empréstimo obtido pelo Governo junto à Caixa Econômica Federal para construção de obras que beneficiarão os piauienses.



Ao concluir seu pronunciamento, Francisco Limma pediu o fim do denuncismo na Assembleia Legislativa, assinalando que a utilização de mentiras e fofocas na atividade política é uma prática que pertence ao passado. Ele frisou que ninguém é contra a redução de impostos, mas é importante que o Governo tenha recursos para manter em dia o pagamento dos salários do funcionalismo público estadual e outras obrigações financeiras.





Por J. Barros

Edição: Paulo Pincel