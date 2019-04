Líder diz que problema da Uespi é falta de recursos e não de vontade política

Ao rebater discurso da deputada Teresa Britto (PV), o deputado Francisco Limma (PT), líder do Governo, disse que o problema da Universidade Estadual do Piauí (Uespi) não é de vontade política, mas da falta de recursos. Ele afirmou que o Governo do Estado precisa de R$ 100 milhões somente para melhorar a estrutura física daquela instituição de ensino.

Francisco Limma afirmou que o governador Wellington Dias (PT) tem procurado encontrar solução para a falta de recursos da Uespi, assinalando que, relação à concessão de reajuste salarial para os professores e servidores da instituição, a Lei de Responsabilidade Fiscal não permite que seja concedido aumento agora porque o Estado ultrapassou o limite prudencial estabelecido pela LRF.

Acrescentou o líder do Governo que a Uespi teve muitos avanços nos últimos anos, incluindo o número de professores efetivos que atualmente chega a quase mil. Ele declarou que os professores e servidores da instituição contam com Planos de Cargos, Carreiras e Salários e que é jogar para a platéia dizer que há falta de vontade política em relação à solução dos problemas da Uespi.

Francisco Limma pediu ainda a união de todos, incluindo os parlamentares federais e estaduais, o Governo do Estado e os professores e servidores, para que sejam obtidos recursos visando melhorar as condições de funcionamento da Universidade Estadual.

Reposta – A deputada Teresa Britto voltou a tribuna para dizer que ninguém estava jogando o problema da UESPI para a plateia. Ela ainda completou dizendo que a pessoa que mais conhece a situação da Universidade é o Governador Wellington Dias, que está em seu 4º mandato. “O que precisamos é agir, é priorizar os problemas. É tirar a UESPI do colo do Governo e dar a ela a autonomia que ela precisa. Nesses quatro mandatos o Governador não viu os problemas da UESPI? Fizeram política partidária e esqueceram de fazer gestão. Essa é a realidade do Piauí”, disse a deputada.

J. Barros e Laryssa Saldanha