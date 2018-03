Líder diz que Justiça realizará audiência entre Governo e professores

Usando o tempo destinados aos pequenos avisos, o líder do Governo na Assembleia Legislativa, deputado João de Deus (PT) informou que foi procurado por representantes dos professores da rede estadual e que a greve da categoria já foi judicializada pelo Governo Estadual.





De greve desde o último dia 23 de fevereiro, os professores e funcionários das escolas da rede pública estadual estão buscando um entendimento com o Governo, através da atuação dos estaduais, para que a situação seja regularizada o mais rápido possível. A categoria protesta contra a proposta de reajuste apresentada pelo Governo do Estado e por melhores condições nas escolas.





“Fui procurado hoje pelos professores da rede estadual. A categoria decidiu entrar em greve em função do reajuste do piso que foi aprovado pelo MEC de mais de 6% para todos os professores da rede básica do Brasil. E eles nos abordaram na perspectiva que nós pudéssemos interceder junto ao Governo para buscar uma saída para a situação”, afirmou.





O deputado aproveitou para dar duas informações sobre a questão. A primeira delas é que o Secretário de Governo recebeu uma comissão da categoria na semana passada e levou ao conhecimento do Governador. Segundo ele a Secretaria de Educação também está imbuída de buscar o entendimento o mais rápido possível. “E a segunda é que a greve foi judicializada pelo Governo e a Justiça deve estar pautando uma audiência entre o governo e a categoria no dia 14 desse mês”, completou João de Deus.

O parlamentar ainda afirmou com o que a categoria quer, na verdade, é chegar a um entendimento com o Governo para apresentar na audiência de conciliação da Justiça, já garantindo algum encaminhamento. A greve foi aprovada após a categoria rejeitar uma proposta apresentada pelo Governo do Estado de conceder auxílio alimentação para compensar o reajuste salarial de 2018. Para o sindicato, a proposta não contempla toda a categoria pois deixa de fora os aposentados e funcionários que recebem outros auxílios, como o auxílio transporte.





Laryssa Saldanha - Edição: Katya D'Angelles