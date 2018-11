Líder destaca notícias positivas sobre o Piauí no Bom Dia Brasil

O deputado Francisco Lima (PT) ocupou a tribuna da Assembleia Legislativa nesta quarta-feira (14) para falar sobre a posição do Piauí no cenário nacional, que é bem melhor que as de estados mais ricos. Limma se referiu ao jornal Bom Dia Brasil (TV Globo/Clube), que noticiou pontos positivos na atual administração.



Segundo Francisco Lima, o Piauí é o terceiro Estado, atrá somente do Espirito Santo e São Paulo, com menor percentual de gastos da receita corrente líquida com pagamento de pessoal, fato que já havia sido destacado pelo secretário de Estado da Fazenda, Rafael Fonteles, em audiência na Assembleia.



O líder do Governo também ressaltou os investimentos do Piauí em saúde pública, sendo o 13º colocado nesse quesito. As condições favoráveis do Piauí para contrair novos empréstimos também foram destacadas pelo deputado Limma na sessão desta manhã.



Por Raimundo Cazé

Edição: Paulo Pincel