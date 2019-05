Líder destaca estudo sobre expansão da educação à distância no Piauí

O líder do Governo, deputado Francisco Limma (PT), destacou, hoje (20), estudo apresentado em Lisboa pelo professor Vinicius Oliveira sobre a expansão da educação à distância no Piauí. O orador disse que o estudo mostra que o Governo Wellington Dias vem dando oportunidade a milhares de estudantes piauienses, principalmente de famílias pobres do interior, de cursar o ensino superior.

Francisco Limma afirmou que o estudo mostrou que a expansão da Universidade Aberta do Piauí já atende a 10 mil estudantes em 155 municípios do Estado através de sete cursos de graduação e 13 cursos de pós-graduação. “Estive no último final de semana em São Francisco de Assis, onde vi a alegria de jovens que estavam iniciando seus cursos à distância”, declarou ele.





O parlamentar do Partido dos Trabalhadores assinalou que o estudo do professor Vinícius Oliveira está mostrando para o mundo o trabalho desenvolvido pelo Governo do Piauí em benefício dos estudantes mais pobres, que agora têm a oportunidade de uma formação superior. Acrescentou ele que essa expansão brevemente chegará aos 224 municípios piauienses.





Em aparte, a deputada Teresa Britto (PV) parabenizou Francisco Limma pelo pronunciamento, assinalando que é importante que todos os estudantes tenham acesso ao terceiro grau de ensino. Francisco Limma concluiu parabenizando o governador Wellington Dias e a Secretaria Estadual de Educação pela expansão da educação à distância.





No início do seu discurso, o líder do Governo disse, em resposta a discurso de Teresa Britto, que a administração estadual tem priorizado o setor de saúde, que teve avanços nos últimos anos, e destacou decreto assinado pelo governador Wellington Dias concedendo promoções salariais aos técnicos de enfermagem do Estado.

J. Barros - Edição: Caio Bruno