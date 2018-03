Líder da oposição requer gravação de licitações em áudio e vídeo

Foi lido e aprovado por unanimidade no Plenário da Assembleia, na manhã desta quarta-feira (28) o projeto de Lei do deputado Robert Rios (PDT) que prevê a transmissão ao vivo no Portal da Transparência de processos licitatórios no Estado bem como a sua gravação em áudio e vídeo.

Em sua justificativa, este é um projeto de Lei de suma importância em decorrência da nova lei da transparência em vigor no país. “Com a gravação em áudio e vídeo dos processos licitatórios e sua transmissão ao vivo pelo Portal da Transparência do Estado do Piauí, a sociedade poderá acompanhar a tramitação desses processos e verificar em tempo real se os preceitos estabelecidos na Lei nº 8.666 de 1993, Lei das Licitações, estando sendo cumpridos”, justificou o parlamentar na justificativa da matéria.

O projeto também justifica que, em contrapartida, a administração pública terá a oportunidade de garantir maior publicidade e moralidade à gestão dos recursos públicos. O projeto segue agora para análise das Comissões Técnicas da ALEPI.

Prestação de contas - Robert Rios também apresentou requerimento solicitando do Tribunal de Contas informações com fornecimento de documentos relativo às prestações de contas oficiais encaminhadas pela Casa Militar do Governo do Estado do Piauí relativas aos exercícios de 2015, 2016 e 2017.



