Líder critica oposição e pede ação de bancadas para liberação de empréstimo

O líder do Governo, deputado Francisco Limma Lula (PT), criticou, hoje(24), a bancada de oposição na Assembleia Legislativa que, segundo ele, está jogando para a platéia ao denunciar irregularidades na aplicação de recursos do empréstimo obtido pelo Governo do Estado junto à Caixa Econômica Federal. Ele conclamou a todos os parlamentares federais e estaduais para que realizem uma ação conjunta visando a liberação da segunda parcela do empréstimo (R$ 315 milhões).

Francisco Limma disse que as críticas da oposição têm objetivos eleitorais, já que vêm sendo feitas às vésperas do pleito de 2018, e visam, também, impedir a liberação de novos recursos do empréstimo. “Fazendo isso, a oposição está prejudicando o Estado, pois impede que chegue o dinheiro necessário para que o Governo realize mais obras em benefício da população”, declarou ele.

O líder governista disse ainda que as denúncias da oposição não poderiam ser feitas porque o relatório dos auditores do Tribunal de Contas do Estado (TCE) sobre a aplicação dos recursos do empréstimo não foi conclusivo e a Caixa Econômica Federal ainda está apreciando a prestação de contas apresentada pelo Governo do Piauí.

Em aparte, o deputado Fábio Novo (PT) disse que forças políticas trabalham no sentido de que o Piauí não receba a segunda parcela do empréstimo. “O que a oposição está fazendo não é política, pois ela está trabalhando contra a população que precisa de obras e essas obras só poderão ser feitas com a liberação de recursos para o Estado”, assinalou ele.

Francisco Limma declarou que não se pode dizer que os recursos da primeira parcela do empréstimo da CEF foram desviados porque a prestação de contas do Governo ainda está sendo analisada. Ele lembrou que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, determinou um prazo de 72 horas para que a Caixa Econômica Federal defina um cronograma de liberação do restante do empréstimo e que esse prazo terminará amanhã(25).

Por J. Barros







J. Barros - Edição: Katya D'Angelles