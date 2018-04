Lida a mensagem que reajusta em 6,81%¨os salários na Educação

A Assembleia Legislativa recebeu hoje(3) a Mensagem 13/2018 do Poder Executivo que dispõe sobre a concessão de aumento salarial de 6,81 por cento para os professores da rede estadual de ensino. De acordo com a proposição, que foi lida no pequeno expediente da sessão desta manhã, o reajuste será aplicado sobre os salários a partir do próximo mês de maio.

A Mensagem prevê ainda reajuste salarial de 3,95% para os trabalhadores em educação básica, sendo dividido em duas parcelas de 3,15% a partir de maio e de 0,80% em setembro. A matéria será analisada agora pela Comissão de Constituição e Justiça.

No pequeno expediente, foram lidos ainda ofícios dos deputados Zé Santana (MDB) e Flávio Nogueira Júnior (PDT) comunicando o retorno ao Poder Legislativo depois de deixarem as Secretarias Estaduais de Assistência Social e da Cidadania e do Turismo. Foi aprovado ainda requerimento do deputado Edson Ferreira (PSD) pedindo voto de pesar pela morte do médico piauiense Jonas Eloi da Luz, vítima de acidente aéreo no Maranhão.

Por J. Barros



A Assembleia Legislativa recebeu hoje (3) a Mensagem 13/2018 do Poder Executivo que dispõe sobre a concessão de aumento salarial de 6,81 por cento para os professores da rede púiblica estadual de ensino. De acordo com a proposição, que foi lida no pequeno expediente da sessão desta manhã, o reajuste será aplicado sobre os salários a partir do próximo mês de maio.



A Mensagem prevê ainda reajuste salarial de 3,95% para os trabalhadores em educação básica, sendo dividido em duas parcelas de 3,15% a partir de maio e de 0,80% em setembro. A matéria será analisada agora pela Comissão de Constituição e Justiça.



No pequeno expediente, foram lidos ainda ofícios dos deputados Zé Santana (MDB) e Flávio Nogueira Júnior (PDT) comunicando o retorno ao Legislativo depois de deixarem as Secretarias Estaduais de Assistência Social e da Cidadania e do Turismo.



Foi aprovado ainda requerimento do deputado Edson Ferreira (PSD) pedindo voto de pesar pela morte do médico piauiense Jonas Eloi da Luz, vítima de acidente aéreo no Maranhão.



Texto: J. Barros

Edição: Paulo Pincel