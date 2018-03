Leôncio Gomide recebe título de cidadania piauiense

A Assembleia Legislativa realizou na manhã desta terça-feira(20) sessão solene especial para entregar o título dfe cidadania piauinese ao auditor fiscal aposentado da Secretaria de Fazenda do Estado, Leôncio Gomide Soares, que é natural de Minas Gerais. O autor do projeto de cidadania é o deputado Antônio Félix(PSD).

A sessão foi presidida pelo deputado Themístocles Filho(PMDB), que chamou para compor a mesa o ex-governador Freitas Neto; João Vaz, da associação dos auditores fiscais; Raimundo Neto, ex-secretário de fazenda; Manoel Filho, presidente do sindicato dos fazendários; Raimundo Alencar, auditor fiscal; os filhos e a esposa Francisca Noronha, dentre outros.

Ao saudar o homenageado o deputado Antônio Félix falou “da satisfação de estar concedendo o titulo de cidadão piauiense a esse honroso mineiro que agora é também um honroso piauinese”. Segundo Félix, Leôncio dedicou 43 anos de devoção ao secreviço publico no Estado do Piauí. “Nascido em 07 de novembro de 1943, em Mateus Lemos, Minas Gerais, Leôncio veio ao Piauí em 1971, passear no litoral.. Fez de4zenas de amizade e gostou tanto da terra que no ano seguinte veio pra ficar”, contou o deputado.

Graças à essas amizades Leôncio foi apresentado ao então governador Alberto Silva, que o empregou na Secretaria de Fazenda. Em 1973 prestou concurso para auditor fiscal e desde então autuou em várias regionais da Fazenda de Teresina e outros municipios.

Ao agradecer a homenagem Leôncio Gomides Soares fez um longo e pausado discurso, destacando que “há 47 anos vivendo aqui e vivendo feliz”. Disse que o recebimento do titulo de cidadania piauiense o deixa tão orgulhoso como quando recebeu a homenagem da comunidade fazendária por ter passado mais de 20 anos em cargos de direção da Sefaz. Disse ainda que o êxito do seu desempenho na Secretaria “se deve exclusivamente à dedicação dos colegas servidores”.





Edmundo Moreira - Edição: Katya D'Angelles