Legislativo realiza sessão pelo Dia do Profissional da Contabilidade

A Assembleia Legislativa realiza nesta quinta-feira (23), sessão solene em homenagem ao Dia do Profissional da Contabilidade. A deputada Flora Izabel (PT) é autora da proposta- aprovada no dia 8 de abril deste ano - justifica a homenagem pelo transcurso da data, comemorada no dia 25 de abril em todo o Brasil.



Foram convidados para a sessão solene representantes do Conselho Regional de Contabilidade do Piauí, Academia Piauiense de Ciências Contábeis, Delegacia da Receita Federal no Piauí e Secretaria Municipal de Finanças de Teresina.



Também deverão participar da solenidade representantes da Universidade Federal do Piauí,a Universidade Estadual do Piauí; Sindicato dos Contabilistas do Estado do Piauí, Associação dos Peritos Contadores do Piauí, e da Associação dos Contadores Públicos do Piauí.



Homenagem – O Dia da Contabilidade surgiu em homenagem ao senador João Lyra Tavares que, em 25 de abril de 1926, defendeu a regularização da profissão de contábeis no Brasil. João Lyra é considerado o patrono da contabilidade brasileira.



Emerson Brandão - Edição: Caio Bruno