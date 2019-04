Legislativo e MP assinam termo de cooperação paraTV Alepi

Foi assinado pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Themístocles Filho (MDB) o Acordo de Cooperação Técnica com o Ministério Público do Estado do Piauí - MPPI que trata sobre o espaço na grade de programação da TV Assembleia para veiculação do Programa “MP TV”; por meio da Fundação Humberto Reis da Silveira (Fundalegis).

O programa terá 10 minutos para a divulgação das ações do MPPI e deve estrear no dia 9 de abril, com a cobertura das ações do MPPI em Teresina e no interior do Estado. “Temos um convênio igual a esse com a OAB, com o Tribunal de Justiça e com outros órgãos do Estado do Piauí. A TV Assembleia coloca a disposição da sociedade os interesses que a população deseja. O Ministério Público tem várias ações e agora vai mostrar a sociedade o que está fazendo e o que pode fazer em benefício da nossa gente”, disse o presidente da Alepi.

O procurador-geral de Justiça do Piauí, Cleandro Moura, relembra que o projeto de implantação do programa MP TV é uma ação bastante aguardada pela instituição ministerial. "Iremos mostrar nosso funcionamento e áreas de atuação. Objetivamos aproximar, ainda mais, o MP da sociedade. Iremos, com certeza, mostrar para a população como ter acesso aos seus direitos", pontuou.

O deputado João Madson participou desta cerimônia.

Nayanne Miranda - Edição: Katya D'Angelles