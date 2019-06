Legislativo do Piauí participa de encontro nacional para debater Reforma da Previdência

Nesta sexta-feira, 7, o presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, Themístocles Filho (MDB), participou, em Salvador, do 4º Encontro de Presidentes das Assembleias Legislativas dos Estados do Nordeste - ParlaNordeste. Os parlamentares trataram sobre diversos temas, dentre eles a Reforma da Previdência. O objetivo do ParlaNordeste é discutir problemas comuns da região e formar grupo e pressão junto ao Congresso Nacional e Governo Federal.

Deste encontro, saiu a Carta de Salvador, documento que será levado aos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado, à bancada federal nordestina, bem como aos órgãos competentes da administração pública. O evento ocorreu no Plenário Orlando deputado Espínola, da Assembleia Legislativa da Bahia , em Salvador.

Neste 4º ParlaNordeste os temas tratados foram: reforma da previdência, pacto federativo, TV’s e Rádios Legislativas e preços abusivos de passagens aéreas. O ParlaNordeste foi presidido pelo presidente da Assembleia do Maranhão, Othelino Neto (PCdoB). Na oportunidade, o parlamentar ressaltou que as Assembleias precisam destacar alguns temas relevantes. “São assuntos importantes que precisamos colocar em nossa pautas. A cada reunião novos temas importantes surgirão e com certeza teremos uma posição consensual . Nosso objetivo é proteger o povo do Nordeste”, explicou o parlamentar.

Sobre a reforma da previdência o presidente da Alepi, deputado Themístocles Filho, assevera que sempre foi contra algumas mudanças em relação aos trabalhadores rurais. “Desde o início, quando queriam na reforma da previdência tirar os trabalhares rurais, eu fui um dos presidentes que levantaram essa bandeira afirmando que isso não poderia acontecer. Fomos a Brasília e, hoje, os trabalhadores rurais estão fora dessa maldade que ao meu ver ia acontecer. No Piauí temos cidades que o que entra de recursos na previdência é maior do que o que vai para as prefeituras. Então, alguns estados do nosso País perderiam muito com o que ia acontecer com os trabalhares rurais”, disse o deputado Themístocles Filho.

O primeiro encontro de presidentes das Assembleia Legislativas do Nordeste aconteceu no Ceará. No primeiro evento o tema principal foi criação do colegiado nordestino, que congrega os dirigentes dos legislativos estaduais. A segunda edição do encontro na qual foram eleitos os integrantes do ParlaNordeste e criada a - Frente Parlamentar para a revitalização do Rio São Francisco e a não privatização da Companhia Hidrelética do São Francisco, aconteceu em Salvador. Na terceira edição do ParlaNordeste, em São Luís, no Maranhão, onde foram abordados os temas: reforma da previdência, pacto federativo, consórcio dos estados do Nordeste e segurança pública.

Presidente defende aproximação com parlamente através da comunicação

Entre os temas abordados a comunicação do legislativo com a sociedade foi defendido pelo presidente Themístocles. Quanto às TV’s e Rádios Legislativas o presidente da Alepi, em sua fala, destacou que é um tema que merece atenção. Themístocles Filho falou sobre a sua luta, que contou com ajuda de todos os deputados do Piauí, para implantar a TV Assembleia e como esse esforço aproximou mais a população do legislativo. A TV completará 12 anos na próxima semana.

“No Piauí temos a TV Assembleia, temos uma fundação. Eu passei dois anos indo ao Ministério das Comunicação em busca da autorização para que a TV pudesse acontecer. Nós já estamos na NET, na SKY e na Vivo e tem uma lei federal que dá poderes para que todas as Assembleias, que possuem TV, possam colocar em todos os canais. A nossa TV da Assembleia do Piauí aproxima mais o deputado, o parlamento, da população”, defendeu.

Segundo o presidente o foco da TV Assembleia está no trabalho parlamentar e também para a cultura, para a cidadania. Os demais poderes também tem espaço na TV, o Tribunal de Justiça, o Mistério Público e principalmente a nossa população. “Vamos trabalhar para que essa legislação federal seja respeitada”, explicou o presidente da Alepi.

Deputado defende inclusão da Transnordestina na pauta do ParlaNordeste

Além do presidente, representam o Piauí nesta viagem oficial, os deputados B. Sá (Progressistas) e Pastor Gessivaldo Isaías ( PRB), que se inscreveu para uma aparte solicitando a inclusão de um tema a ser discutido no próximo ParlaNordeste. “Quero sugerir que dentro dessa pauta pudéssemos colocar a Transnordestina, vocês conhecem o sofrimentos que temos com a paralisação dessas obras e que os nossos estados que vão ser favorecidos com a Transnordestina vão nos ajudar muito e vai viabilizar até o crescimento tanto na parte financeira como no desenvolvimento do nosso estado; não só do Piauí, mas de outros estados que serão comtemplados”, pontuou o parlamentar.

O deputado B.Sá, em entrevista, destacou: “viemos a Salvador acompanhar o Presidente Themistocles no 4º encontro de Presidentes de Assembleia Legislativa do Nordeste onde se abordou temas que são comuns aos Estados Nordestinos. Nosso objetivo é ampliar voz, unir forças em defesa do povo nordestino, principalmente no que diz respeito à reforma da previdência a manutenção do BPC (Benefício de Prestação Continuada), a aposentadoria rural, pacto federativo e inibir a cobrança abusivas de passagens aéreas”, disse o parlamentar.





Nayane Miranda - Edição Katya D'Angelles