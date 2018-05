LDO de 2019 é lida no plenário da Assembleia Legislativa

Foi lido, na manhã desta quinta-feira (03), a mensagem nº20 do Governo do Estado com o Projeto de Lei que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2019. As diretrizes visam regular o processo de elaboração do Orçamento de 2019 e fornecer subsídios para a avaliação da execução orçamentária.

Foi lido, na manhã desta quinta-feira (3), a Mensagem nº 20, do Governo do Estado, com o Projeto de Lei que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2019. A LDO estabelce as metas para elaboração do Orçamento Geral do Estado para 2019 e fornecer subsídios para a avaliação da execução orçamentária.



O documento diz que em 2017, o resultado primário foi de 0,13% do PIB, obtido por uma relação de receitas primárias de 23,96% e das despesas primária de 24,08% do PIB no exercício.



Projeções para 2019 apontam um crescimento real do PIB da ordem de 3,00% e o resultado primário de -1,67%. O desempenho negativo é justificado pela crise econômica mundial que se arrasta desde o final de 2008. Já o crescimento esperado do PIB é de 2,76%.



As propostas orçamentárias dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário, Defensoria Pública e Ministério Público devem ser apresentadas à Secretaria do Planejamento até o dia 14 de setembro de 2018 para a consolidação do Orçamento Geral do Estado.



A Procuradoria Geral do Estado tem até o dia 1º de agosto de 2018 para encaminhar à Secretaria de Fazenda a relação de precatórios judiciais referentes ao Poder Executivo, à Comissão de Controle e Fiscalização, Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa e aos órgãos ou entidades devedoras a relação de débitos a serem incluídos na proposta orçamentária de 2019.



Na hipótese do Projeto da Lei Orçamentária para o exercício de 2019 não ser aprovada até 31 de dezembro de 2018, a programação financeira e orçamentária será executada conforme a Lei Orçamentária de 2018.



Texto: Laryssa Saldanha

Edição: Paulo Pincel