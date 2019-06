Júlio Arcoverde, Lucy Soares e Henrique Pires apresentam projetos

oram lidos, na sessão plenária de hoje da Assembleia Legislativa do Estado, três Projetos de Lei apresentados pelos deputados Lucy (Progressistas), Júlui Arcoverde (Progressistas) e Henrique Pires (MDB). As matérias serão encaminhadas para apreciação das Comissões Técnicas da Casa.

Foram lidos na sessão plenária de hoje (17), na Assembleia Legislativa, três Projetos de Lei apresentados pelos deputados Júlio Arcoverde e Lucy Soares, do Progressistas, e Henrique Pires (MDB). As matérias serão encaminhadas para apreciação das comissões técnicas da Casa.



O Projeto de Lei apresentado pela deputada Lucy Soares determina a prioridade de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar na aquisição de moradias provenientes dos programas de habitação de interesse social no Estado do Piauí.



Na matéria, a cota mínima para a prioridade para mulheres em situação de risco é de 10% e a comprovação da violência doméstica e familiar deverá ser comprovada mediante apresentação obrigatória de instauração de ação penal contra o agressor, relatóprio de acompanhamento elaborado pelo Centro de Referência Social (CRAS) ou outro órgão de referência no atendimento à mulher vítima de violência doméstica.



Em justificativa, a deputado Lucy lembra no PL que na maioria das vezes as mulheres são totalmente dependentes economicamente de seus parceiros, incluindo a moradia e o sustento dos filhos.



Frente Parlamentar - O deputado Júlio Arcoverde apresentou Projeto de Lei que institui a Frente Parlamentar em Defesa do Transito Seguro no Piauí, que tem como objetivo efetivar e ampliar a educação no trânsito, apoiar e incentivar a participação da sociedade organizada em movimentos voltados à segurança e à cidadania e divulgar o Código de Transito Brasileiro.



Educação – Já o deputado Henrique Pires apresentou Projeto de Lei que dispõe sobre a implantação de atividades com fins educativos e punitivos para reparar danos causados no ambiente escolar na rede estadual de ensino.



Segundo a matéria, as penalidades aplicadas serão posteriores à advertência verbal ou escrita aos alunos que causarem danos ao ambiente escolar, bem como aos pais dos alunos a reparar os danos causados. Os pais deverão praticar ações educacionais, as mães deverão atuar na manutenção do ambiente escolar e os alunos prestarão serviços educativos dentro do ambiente escolar.



Também segundo a matéria, caberá aos pais ou responsáveis legais reparar o eventual estrago causado à unidade escolar ou objetos dos colegas, professores e servidores públicos.



Laryssa Saldanha - Edição: Katya D'Angelles