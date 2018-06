Juiz de Direito recebe título de Cidadão Piauiense hoje

O Juiz de Direito, Dioclécio Sousa da Silva, natural da cidade de Parnarama, Maranhão, recebe hoje (27) o título de Cidadão Piauiense. O Decreto legislativo aprovado no dia 08 de novembro do ano passado é de autoria do deputado Júlio Arcoverde (PP).

O homenageado concluiu o ensino médio em Teresina, depois, ingressou na Universidade Federal do Piauí onde concluiu o curso de Direito.

Dioclécio é Mestre Maçônico, tendo ocupado os cargos de 2º vigilante na loja União Dr. Jacob Gayoso de Teresina (Grande Oriente do Brasil) e Grau 33 de Escocês Antigo e aceito no Supremo Conselho Brasil.

Foi Deputado Estadual da Poderosa Assembleia Legislativa Maçônica – Grande Oriente do Estado do Piauí, na legislatura de 1999/2003 e Deputado Federal da Legislatura de 2013/2015 pela Loja Irmãos Unidos Vale do Gurgueia de Bom Jesus (Pi).

Dioclécio Souza da Silva é Juiz de Direito desde 1987, tendo iniciado as atividades na Comarca de Simões (PI), depois as Comarcas de Bertolinea, Landri Sales, Itaueira, Joaquim Pires, Bom Jesus, Esperantina, Piracuruca e nos juizados Especiais de Teresina.

Foi Juiz Eleitoral das Comarcas das quais foi titular e em Teresina, ocupou uma cadeira do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral no biênio de 2013/2015. Atualmente é Juiz Titular da 4ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública de Teresina, desde 2003.

Emerson Brandão - (27/06/2018)

Emerson Brandão - Edição: Caio Bruno