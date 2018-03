João Madson parabeniza Governo por acordo com professores

O deputado João Madson (MDB) parabenizou, durante a sessão plenária desta quarta-feira (14), o Governo do Estado e o Sindicato dos professores pelo fim da greve da rede pública de ensino. A greve iniciou no dia 23 de fevereiro e foi encerrada na última segunda-feira (12) após os professores receberem uma contraproposta do Governo garantindo, para maio, o reajuste de 6,81% a todos os profissionais do magistério público ocupantes de cargos efetivos.





“O Governo do Estado, através da Secretaria de Educação e da Secretaria de Administração, reunidos com o Sindicato e com todos aqueles que fazem a educação chegaram a um consenso de não prejudicar os alunos das escolas públicas. Quem tem dinheiro para pagar não tem problemas. Quem não tem dinheiro e estuda na escola pública precisa do apoio do Governo do Estado para que seus filhos possam estudar. E num momento de crise pelo qual nosso país está passando, o Estado, mesmo com arrecadação deficitária, consegue pagar o piso nacional dos professores. Então nós queríamos parabenizar o Sindicato e a Secretária de Educação, Rejane Dias, por estar conseguindo um consenso e chegar ao término dessa greve que vinha prejudicando os alunos. Quero parabenizar todos aqueles que entraram nesse diálogo”, disse o deputado João Madson.

Além do aumento de 6,81%, o acordo prevê também reajuste de 3,15% para todos os funcionários de escola na folha de maio, referente a 2017. Em setembro será concedido ainda o reajuste de 3,95% para todos os funcionários de escola referente a 2018.





A atual proposta do Governo contempla ainda inativos e pensionistas de profissionais do magistério público e do pessoal de apoio técnico administrativo da educação básica. No entanto, ela não se estende aos professores contratados temporariamente. Caso o Governo não cumpra o que ficou acordado no Tribunal de Justiça, a categoria retoma a paralisação.

Laryssa Saldanha - Edição: Katya D'Angelles