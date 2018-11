João Madison propõe título de cidadania para governador eleito do DF

O deputado João Madison (MDB) apresentou, hoje(19), Projeto de Decreto Legislativo propondo a concessão de título de cidadão piauiense ao governador eleito do Distrito Federal, advogado Ibaneis Rocha Barros Júnior. A proposição, que foi lida na sessão plenária desta manhã, seguirá agora para apreciação pela Comissão de Constituição e Justiça.





Também, no pequeno expediente da sessão plenária, foi lida a Mensagem 55/2018 do Poder Executivo que trata sobre o Programa de Recuperação de Créditos Tributários do Estado. A matéria será analisada agora pela Comissão de Constituição e Justiça.





Os deputados Dr. Pessoa (SDD) e Juliana Moraes Souza (PSB) encaminharam ofícios ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Themístocles Filho (MDB), informando que entraram de licença, respectivamente, nos períodos de 12 a 29 de novembro e de 15 a 28 de novembro visando a realização de tratamento médico. Os ofícios foram lidos, também, no pequeno expediente da sessão de hoje.

Por J. Barros - Edição: Caio Bruno