João Madison cobra pagamento de salários de servidores de hospital

A Assembleia Legislativa aprovou, hoje(17), requerimento do deputado João Madison (MDB) pedindo ao secretário de Saúde, Florentino Neto, informações sobre a situação do Hospital Regional de Corrente. Ele disse que os salários dos médicos e servidores daquele hospital se encontram com quatro meses de atraso e cobrou a regularização do pagamento. O requerimento foi subscrito pelos parlamentares de oposição e aprovado por unanimidade.





João Madison ocupou a tribuna para defender a proposição e afirmou que a população de Corrente poderá ser prejudicada porque os médicos e servidores não terão condições de continuar trabalhando no hospital sem receber os seus salários.





Os deputados Júlio Arcoverde (PP), Marden Menezes (PSDB) e Robert Rios (DEM), também, ocuparam a tribuna e manifestaram apoio ao requerimento de João Madison. Eles criticaram o atraso nos salários dos servidores do hospital de Corrente e cobraram providências do Governo para regularizar a situação.





O deputado Francisco Limma (PT), líder do Governo, disse que foram liberados cerca de R$ 500 mil para o hospital de Corrente. O deputado Fábio Novo (PT) declarou que a Secretaria de Saúde aplicou R$ 1,5 milhão na aquisição de equipamentos para o hospital e destacou que ocorreram avanços na saúde em todo o Estado.





PESAR - Também, foi aprovado na sessão desta manhã requerimento do deputado Dr. Pessoa (SD) pedindo voto de pesar pela morte do senhor José Paulo de Oliveira ocorrida no último dia 5.





O deputado Dr. Hélio Oliveira (PR) apresentou requerimento solicitando ao Governo do Estado a pavimentação asfáltica da avenida Martins Ribeiro em Ilha Grande do Piauí, enquanto a deputada Flora Izabel (PT) apresentou Indicativo de Projeto de Lei que trata sobre a criação do Programa Sócio-Educativo Preventivo Mirim Cidadão na Secretaria Estadual de Segurança Pública.









