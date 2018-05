João Mádison chama atenção para pauta da CCJ nesta terça-feira

O tempo de dois minutos também foi usado por outros deputados. João Mádson (PMDB) usou a palavra para convidar todos os colegas para se fazerem presentes, nesta terça (22), na reunião da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), para que possam votar alguns projetos e um veto do governador, que trata do aumento do salário dos servidores do Judiciário.

Gessivaldo Isaías (PRB), que pediu a colaboração dos colegas para que possa ser feito em conjunto, um requerimento ao DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), solicitando a sinalização para as obras que estão sendo realizadas, na saída de Teresina. “A obra é de grande relevância para o Piauí, mas para evitar mais acidentes, enquanto a obra fica pronta, se faz necessária a sinalização”, afirmou o parlamentar.

Dr. Hélio (PR) informou que hoje será inaugurado o serviço de Telemedicina que integra as ações entre o Hospital Getúlio Vargas (HGV) e o Hospital Regional de Parnaíba Dirceu Arcoverde. “Isso vai possibilitar que as equipes médicas do Dirceu Arcoverde e do HGV tenham possam discutir caso a caso, situação de cada paciente, qual o melhor encaminhamento, entre outros, e é um serviço que irá trazer um ganho de qualidade e segurança melhor, no atendimento dos pacientes do nosso Estado, usuários do Sistema Único de Saúde (SUS)”. A integração será inaugurada hoje, pelo governador do Estado.

Dr. Pessoa (Solidariedade) convidou a todos para sexta-feira, dia 25 de maio, se fazerem presentes na Associação Piauiense de Municípios (APPM), onde estará o presidenciável Aldo Rebelo (Solidariedade).

Lindalva Miranda - Edição: Katya D'Angelles