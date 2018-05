João Mádison anuncia a inauguração da TV O Dia na sexta-feira

Madison anuncia inauguração da “TV O Dia”

O deputado estadual João Madison Nogueira (MDB) ocupou o espaço dedicado aos pequenos avisos, na sessão desta quinta-feira (17), para comunicar e convidar os colegas para a inauguração da “TV O Dia”, que acontece nesta sexta-feira (18), às 19 horas.



João Madison elogiou a determinação dos empresários Valmir Miranda e Paiva Igreja ao lançar um órgão de comunicação que será fundamental na divulgação das belezas piauienses. A “TV O Dia” vai retransmitir, ao vivo, a programação da Rede TV.



Já o deputado Gustavo Neiva (PSB) sugeriu que os estudantes e a população em geral comecem a produzir vídeos com denúncias de irregularidades e as publiquem nas redes sociais.



Neiva disse que tomou a inciativa depois que o governo respondeu às denúncias feitas por três estudantes de Campo Brande do Piauí, que não estavam frequentando a escola por falta de transporte escolar. O vídeo das três estudantes foi divulgado nas redes sociais até que o governo respondeu colocando ônibus para levá-las para a escola.



Para Gustavo, isto significa que o governo teme a repercussão negativa dos vídeos com as denúncias das irregularidades que estão sendo cometidas pelos gestores. Por isto Gustavo Neiva sugeriu que seja criado o quadro “O Piaui que você não quer ver” e colocados nas redes.



Outro a usar o tempo de dois minutos foi o deputado Robert Rios (DEM) para questionar a ida a Brasília de um grupo de deputados liderados pelo petista Fábio Novo, com o objetivo de pressionar o presidente da Caixa Econômica, Nelson Sousa, para que ele libere a segunda parcela do empréstimo concedida ao Governo do Piauí.



Robert repetiu que não é contra o empréstimo, mas teme que o dinheiro seja aplicado irregularmente, como fez com a primeira parcela. “Só que desta vez vamos fiscalizar de perto a aplicação do dinheiro, como a aplicação de R$ 130 milhões para a conclusão da “Transcerrados”. Vamos criar uma comissão independente para acompanhar de perto esta obra”, prometeu.



Por Edmundo Moreira

Edição: Paulo Pincel