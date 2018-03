João de Deus rebate denúncias da oposição sobre empréstimo

O deputado João de Deus (PT) afirmou hoje (20) que a oposição está desesperada e inventando fatos para denegrir a imagem do governador Wellington Dias. Ele afirmou que a campanha eleitoral é que está fazendo os deputados oposicionistas agirem de forma desesperada, com baixaria e colocando os interesses eleitorais acima de tudo. O parlamentar afirmou que a oposição cobra a prestação de contas do empréstimo feito pelo Estado junto à Caixa Econômica Federal, mas o governo está dentro dos prazos cobrados pela lei e pelo Tribunal de Contas do Estado.

Ele denunciou que o desespero bateu nos ombros da oposição ao ponto de terem fotografado seu telefone enquanto ele falava com o governador Wellington Dias e meia hora depois a foto já estava em um portal de internet. “Isso é baixaria, é crime, é quebra de sigilo telefônico. Quem duvida que outros deputados não estejam grampeados? Já pedi à minha assessoria jurídica para tomar as devidas providências”, assegurou.

Ele ressaltou que Wellington tem a história política mais bonita do Piauí, tanto é que nunca perdeu uma eleição, tendo sido sindicalista, vereador, deputado estadual, deputado federal, senador e governador três vezes eleito sempre no primeiro turno. “Ele nunca agrediu ninguém, tem paciência com os contrários, não tem inimigos”, afirmou.

João de Deus também fez questão de enumerar realizações de Wellington Dias em seus governos, começando pela organização do Estado e colocando o pagamento em dia. Disse ainda que dois terços das cidades piauienses não tinham acesso por estradas asfaltadas e que o Estado cuida da manutenção de 61 mil quilômetros asfaltados, sem contar a implantação do ensino médio em todas as cidades e até o final deste ano todos os municípios terão curso superior.

O deputado afirmou também que a oposição está trabalhando contra o empréstimo e lutando para a segunda parcela não seja liberada. “Todos os estados pediram empréstimos, os que podiam e não podiam. Wellington foi atrás e conseguiu e vai prestar contas junto à Caixa e ao TCE, no tempo certo. Não tem nada errado e isso será provado”, garantiu.

Em aparte, o deputado Aluísio Martins (PT) lamentou o episódio em que o telefone do deputado João de Deus foi fotografado enquanto ele conversava com o governador Wellington Dias e disse que a violação da privacidade é crime. “Vivemos uma guerra de informação onde a primeira vítima é a verdade. Vejam o caso da vereadora Marielly, do Rio de Janeiro, que depois de assassinada foi vítima de informações falsas”, frisou.

Noutra parte de seu pronunciamento, João de Deus disse que participou na manhã de hoje da inauguração de uma escola de tempo integral no Vale do Gavião, zona Leste de Teresina, e afirmou que este modelo educacional é o mais moderno que existe pois permite ao aluno assistir aula perto de casa passando o dia na escola e permitindo que os seus pais possam trabalhar durante o dia inteiro enquanto eles estudam. “Em todo o Piauí existem escolas de tempo integral, mudando a realidade das comunidades”, afirmou.

Durvalino Leal

O deputado João de Deus (PT) afirmou hoje (20) que a oposição está desesperada e inventando fatos para denegrir a imagem do governador Wellington Dias. Ele afirmou que a campanha eleitoral é que está fazendo os deputados oposicionistas agirem de forma desesperada, com baixaria e colocando os interesses eleitorais acima de tudo. O parlamentar afirmou que a oposição cobra a prestação de contas do empréstimo feito pelo Estado junto à Caixa Econômica Federal, mas o governo está dentro dos prazos cobrados pela lei e pelo Tribunal de Contas do Estado.



Ele denunciou que o desespero bateu nos ombros da oposição ao ponto de terem fotografado seu telefone enquanto ele falava com o governador Wellington Dias e meia hora depois a foto já estava em um portal de internet. “Isso é baixaria, é crime, é quebra de sigilo telefônico. Quem duvida que outros deputados não estejam grampeados? Já pedi à minha assessoria jurídica para tomar as devidas providências”, assegurou.



Ele ressaltou que Wellington tem a história política mais bonita do Piauí, tanto é que nunca perdeu uma eleição, tendo sido sindicalista, vereador, deputado estadual, deputado federal, senador e governador três vezes eleito sempre no primeiro turno. “Ele nunca agrediu ninguém, tem paciência com os contrários, não tem inimigos”, afirmou.



João de Deus também fez questão de enumerar realizações de Wellington Dias em seus governos, começando pela organização do Estado e colocando o pagamento em dia. Disse ainda que dois terços das cidades piauienses não tinham acesso por estradas asfaltadas e que o Estado cuida da manutenção de 61 mil quilômetros asfaltados, sem contar a implantação do ensino médio em todas as cidades e até o final deste ano todos os municípios terão curso superior.



O deputado afirmou também que a oposição está trabalhando contra o empréstimo e lutando para a segunda parcela não seja liberada. “Todos os estados pediram empréstimos, os que podiam e não podiam. Wellington foi atrás e conseguiu e vai prestar contas junto à Caixa e ao TCE, no tempo certo. Não tem nada errado e isso será provado”, garantiu.



Em aparte, o deputado Aluísio Martins (PT) lamentou o episódio em que o telefone do deputado João de Deus foi fotografado enquanto ele conversava com o governador Wellington Dias e disse que a violação da privacidade é crime. “Vivemos uma guerra de informação onde a primeira vítima é a verdade. Vejam o caso da vereadora Marielly, do Rio de Janeiro, que depois de assassinada foi vítima de informações falsas”, frisou.



Noutra parte de seu pronunciamento, João de Deus disse que participou na manhã de hoje da inauguração de uma escola de tempo integral no Vale do Gavião, zona Leste de Teresina, e afirmou que este modelo educacional é o mais moderno que existe pois permite ao aluno assistir aula perto de casa passando o dia na escola e permitindo que os seus pais possam trabalhar durante o dia inteiro enquanto eles estudam. “Em todo o Piauí existem escolas de tempo integral, mudando a realidade das comunidades”, afirmou.



Durvalino Leal

Edição: Paulo Pincel