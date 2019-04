Janaína Marques defende políticas públicas de apoio aos autistas

A deputada Janaína Marques (PTB) ocupou, hoje (2), a tribuna durante a sessão plenária para registrar o transcurso do Dia do TEA (Transtorno do Espectro Autista). Ela defendeu a implementação de políticas públicas que beneficiem as mães e os portadores do autismo, incluindo a interiorização do tratamento das crianças e a sua inclusão na sociedade.

Janaína Marques disse que o objetivo do seu pronunciamento era apresentar uma mensagem de solidariedade e de muito amor às mães e as crianças autistas. Segundo ela, as mães são obrigadas a deixar o trabalho para cuidar de seus filhos quando descobrem que são portadores de autismo. “As escolas e a rede de saúde devem ser adaptadas visando garantir um bom atendimento a essas crianças”, declarou.

J. Barros - Edição: Katya D'Angelles





