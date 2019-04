Inundações provocadas pelas chuvas preocupa deputados

Os deputados estaduais usaram o tempo destinado aos pequenos avisos na sessão Plenária desta quinta-feira (4) para destacar alguns temas importantes, entre eles as fortes chuvas que estão caindo no Piauí. O deputado Franzé Silva (PT) disse que visitou algumas regiões de Teresina que estão na iminência que serem alagadas por conta da elevação dos rios Poti e Parnaíba.



Segundo o parlamentar, outra preocupação é com a drenagem e a limpeza dos bueiros, que é feita pela Prefeitura da capital, o que também provoca alagamentos. Oito municípios do estado decretaram estado de emergência pela Defesa Civil Estadual. “Temos a notícia também que, por conta do volume das chuvas, as comportas da barragem de Boa Esperança podem ser abertas e as cidades ribeirinhas podem sofrer ainda mais com o volume das águas”, alertou Franzé. O deputado Themístocles Filho (MDB), presidente da Casa, disse que o deputado federal Marcos Aurélio (MDB) intermediou junto ao Ministério do Desenvolvimento e conseguiu a liberação de 3 toneladas de alimentos para Luís Correia e outros bens para as pessoas afetadas com as chuvas.



Francisco Limma (PT) - Já o deputado Francisco Limma (PT), líder do Governo, disse que a região dos Cocais, no Norte do estado teve uma média de chuvas no mês de março de 450 milímetros de chuvas e uma previsão de mais 400 milímetros para o mês de abril. Segundo ele, é uma preocupação por conta dos transtornos causados nas cidades. O deputado também destacou com o Programa de aquisição do Governo do Estado está contribuindo com as famílias afetadas pelas chuvas em todos os municípios. Limma também registrou a passagem do escritor renomado Leonardo Boff pelo Estado.

João Madson (MDB) – O parlamentat destacou o evento que acontece hoje, quinta-feira (04), no da Escola do Legislativo, que é o Grande Encontro da Prática Previdenciária, no Cine Teatro Alepi, com o objetivo de debater a prática previdenciária no país. “O tema previdenciário é muito importante e está sendo discutido em todo o Brasil”, disse o parlamentar. O encontro acontece a partir das 18h no Auditório do TRE e contará com a presença de grandes nomes do direito como Theodoro Vicente Agostinho, Malcon Robert Lima Gomes, Elvio Leonardi, Thiago Albuquerque, Marcos Vichiesi, Euvaldo Leal de Melo Neto e Alex Sertão.

Themístocles Filho (MDB) – O presidente da Assembleia Legislativa disse que ontem o Senado Federal aprovou uma Proposta de Emenda a Constituição (PEC) que torna as emendas dos senadores e deputados federais impositivas. Para ele, isso trará mais recursos e garantirá que obras estruturantes sejam concluídas nos Estados.

Teresa Britto (PV) – A deputada da oposição disse que acompanhou a reunião que aconteceu ontem, quarta-feira, entre a Secretaria Estadual de Administração, a Secretaria Estadual de Saúde e os técnicos em enfermagem que estão em greve no Estado. Segundo ela, desde 2016 quando aconteceu a última greve, nenhuma melhoria prometida pelo Governo foi cumprida e na reunião de ontem os secretários não levaram nenhuma proposta. A categoria deliberou para continuar em greve. “Enquanto isso a nossa saúde está precária. Já temos notícias de cirurgias eletivas suspensas por conta da greve, que é totalmente justa” disse.

Laryssa Saldanha - Edição: Katya D'Angelles