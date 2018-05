Interlegis realiza curso de capacitação com municípios na Alepi

O Interlegis está realizando, até a próxima sexta-feira (18), um curso de capacitação com representantes de 15 municípios na Assembleia Legislativa. As palestras, ministradas pelo representante do Programa no Piauí, James Medeiros, vão capacitar os representantes na operacionalização do portal na internet modelo, disponibilizado pelo Senador Federal para as câmaras municipais.

“Durante toda essa semana nós estaremos treinando os representantes de cada município para que eles possam usar a ferramenta e alimentar de forma correta o novo portal. Com a plataforma eles vão poder divulgar todas as ações da Câmara, principalmente toda a produção Legislativa dos vereadores, os projetos de Lei, indicações, proposições e as Leis que são sancionadas. Tudo isso eles vão poder divulgar para a população, e o importante é isso, trazer a população para mais perto da Câmara Municipal”, explicou James Medeiros.

O Site Modelo é gratuito para os municípios e já está instalado em cerca de 50 municípios do Piauí.

João Filho (PSD), vereador e presidente da Câmara Municipal de Monsenhor Gil, está participando do treinamento e disse que o Portal da Câmara Municipal de Monsenhor Gil será lançado em breve por meio da plataforma disponibilizada pelo Interlegis. “É uma ferramenta muito grande e vai ajudar na divulgação do nosso trabalho. A mídias sociais e a internet estão ditando rumos e para nós, a internet está chegando a muitos lugares e nós temos que usar cada vez mais as ferramentas que estão disponibilizadas. Inclusive temos que cumprir a Lei de Transparecia, quanto mais informações da Câmara à disposição dos munícipes melhor”, disse o presidente.

Antônio Carlos, servidor efetivo da Câmara Municipal de Guadalupe, explicou que o novo Portal, que já está funcionando no município, tem ajudado a resgatar a história política de Guadalupe. “Hoje nós reconhecemos o papel importante da internet e das redes sociais. E no nosso municípios nós temos feito um trabalho de resgate histórico, e já conseguimos colocar no portal todas as atas desde a fundação da Câmara, todas as Legislaturas e inclusive os áudios, desde 2009, de todas as sessões. Em qualquer lugar do mundo as pessoas podem acompanhar o que está acontecendo em Guadalupe”, explicou.

Interlegis

O Interlegis é um programa do Senado Federal, executado pelo Instituto Legislativo Brasileiro (ILB) e existe desde 1997.

O objetivo é fortalecer institucionalmente o Poder Legislativo brasileiro, por meio do estímulo à modernização, integração e cooperação, entre as casas legislativas nas esferas federal, estadual, municipal e distrital.

Sem custos para as casas parceiras, o Programa disponibiliza vários produtos e serviços, entre cursos a distância (Saberes), treinamentos presenciais e ferramentas tecnológicas, sempre privilegiando o uso de sistemas não proprietários, ou seja, que possam ser gratuitamente customizados e aprimorados pela Comunidade Legislativa.

Larissa Saldanha - Edição: Katya D'Angelles