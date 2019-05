Interlegis promove palestra para representantes de Câmaras Municipais

A Assembleia Legislativa promoveu, hoje (20), oficina do Portal Modelo, com os professores da Interlegis, Jonas Medeiros, Veranísio Filho e Isaias Leite.



A oficina contou com a participação de jovens enviados pelas Câmaras Municipais de Cajueiro da Praia, Colônia do Piauí, Bouqueirão, Castelo do Piauí, Guadalupe, Campo Maior e Antônio Almeida.



A oficina foi realizada na sala de reuniões da própria Interlegis.



Raimundo Cazé - Edição: Caio Bruno