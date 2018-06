Infraestrutura aprova doação de imóveis para Oeiras e Bom Jesus

A Comissão de Infraestrutura e Política Econômica da ALEPI se reuniu na manhã desta terça-feira (05), sob a presidência do deputado Evaldo Gomes (PTC) e colocou em votações mensagens enviadas pelo Governo do Estado.

A primeira matéria a ser votada foi a Mensagem nº 03 do Governo que autoriza o Poder Executivo a doar uma área de na zona rural de Oeiras, que será destinada a implantação de um Projeto de Construção de Unidades Habitacionais pelas Prefeitura do Município. Segundo o relator, deputado Evaldo Gomes, a matéria está em conformidade com a Lei é uma ação social importante do Estado. O projeto foi aprovado por unanimidade.

A Mensagem 71 do Governo também foi aprovada por unanimidade. O texto autoriza o Poder Executivo a doar um imóvel na cidade de Bom Jesus para o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) objetivando a construção da Sede da Unidade Funcional no município. O relator da matéria foi o deputado Gustavo Neiva (PSB).

O deputado Gustavo Neiva também relatou, e emitiu parecer favorável, ao Projeto de Lei do deputado Antônio Félix (PTC) que dispõe sobre a revisão da circunscrição territorial do Município de Campinas do Piauí. “Essa matéria só vem para esta Comissão após ser amplamente discutida na Comissão de Estudos Territoriais dessa casa, por isso votamos favoravelmente a essa matéria”, disse o relator.

Vistas - A Mensagem nº 23 do Governo, que apresenta o Projeto de Lei que autoriza o Poder Executivo por intermédio do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN/PI) a proceder a habilitação de pessoas jurídicas de direito público ou provado para o exercício da atividade de vistoria e inspeção veicular no Estado foi cedido vistas ao deputado Marden Meneses (PSDB).

Participaram da reunião da Comissão de Infraestrutura e Política Econômica os deputados Evaldo Gomes (PTC), Zé Santana (MDB), Marden Meneses (PSDB), Rubem Martins (PSDB) e Gustavo Neiva (PSB).





Laryssa Saldanha - Edição: Katya D'Angelles