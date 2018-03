Idoso de 97 anos andava de motocicleta

Ao responder questão levantada pelo deputado João de Deus (PT), a respeito de acidentes de trânsito, o diretor do Hospital de Urgência de Teresina (HUT), Gilberto Albuquerque, afirmou que os problemas mais sérios são com relação às motocicletas. Ele disse que tem criança de nove anos pilotando moto. Citou também o caso de um idoso de 97 anos que se acidentou dirigindo uma motocicleta.

Outro abuso causador de acidentes com motos é o excesso de pessoas em um mesmo veículo, já tendo sido constatado acidente quando sete pessoas andavam em um mesmo veículo. Ele culpou também o pedestre por acidentes, devido à distração pelo uso do celular. Outro dado curioso foi sobre um motociclista que foi acidentado 17 vezes e em todas elas estava sob efeito de bebida.

Também respondendo a indagação do deputado João de Deus, o secretário de Educação, Florentino Neto, falou sobre o programa Saúde nas Escolas, que conta com recursos do governo federal. Ele deu ênfase para o esforço do governador Wellington Dias, para manter o Samu Aéreo. Ele citou o caso recente de um paciente que foi transportado de avião para a capital, quando já havia outro aguardando na região sul,

Florentino destacou a importância do Samu no atendimento aos doentes em todo o Estado, ressaltando que a Secretaria de Saúde solicitou a criação do Samu em mais 20 municípios. Ele informou também que será construído um novo Hospital Infantil Lucídio Portella, na Rua Goiás.

Raimundo Cazé - Edição: Katya D'Angelles