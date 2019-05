Hospital Getúlio Vargas é pré-selecionado para realizar transplantes de fígado

líder do Governo, deputado Francisco Limma (PT), comemorou, hoje (30), várias conquistas no setor de saúde pública do Piauí ao anunciar que o Hospital Getúlio Vargas foi pré-selecionado pela Coordenação Nacional de Transplantes para a realização de transplantes de fígado e que o Hospital Regional Dirceu Mendes Arcoverde de Parnaíba fará a captação de córneas visando atender as pessoas que precisam recuperar a visão no Estado.

Acrescentou o líder governista que a ampliação na captação de córneas fará com que o atendimento aos pacientes que precisam de transplante para recuperar a visão seja reduzido de dois anos para seis meses e que a coordenadora de Transplantes do HGV, Marina Fortes Veras, disse que o Hospital Getúlio Vargas se encontra preparado para realizar transplante de fígado.

Francisco Limma declarou que existem problemas que precisam ser solucionados, mas que é preciso reconhecer que ocorreram melhorias na área de saúde. Ele informou que outra conquista será a realização de licitação para a reforma e ampliação do Hospital Senador Cândido Ferraz localizado no município de São Raimundo Nonato, no Sul do Estado.

Em aparte, o deputado Hélio Isaías (Progressistas) parabenizou o governador Wellington Dias e o secretário de Saúde, Florentino Neto, pelas melhorias na saúde do Estado e assinalou que já estão assegurados os recursos para a reforma e ampliação do Hospital de São Raimundo Nonato. Hélio Isaías afirmou que está trabalhando no sentido de que sejam instalados naquele município uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e um serviço de hemodiálise para atendimento aos pacientes renais. Em seu discurso, o deputado Francisco Limma disse que é preciso reconhecer os esforços do governador Wellington Dias para melhorar a saúde piauiense.

Por J. Barros

J. Barros - Edição: Katya D'Angelles