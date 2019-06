Hospital de Esperantina é bem avaliado pela Comissão de Saúde

O deputado estadual Francisco Costa (PT) participou da visita que a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Piauí fez hoje aos hospitais regionais de Esperantina e Campo Maior. Com 60 leitos físicos, o Hospital Júlio Hartman, em Esperantina, atende casos de urgência, consultas, exames laboratoriais e cirurgias, dispondo também de serviços de fisioterapia e obstetrícia. Costa avalia que a unidade hospitalar tem se destacado pelo bom atendimento, que chega a 18 mil mensais. Além das cirurgias gerais, de catarata e a realização de partos. "É notório o quanto esse hospital avançou nos últimos 4 anos e tem sido resolutivo nas demandas existentes". Na ocasião, o Júlio Hartman foi bastante elogiado pela Comissão de Saúde após apresentação de relatório situacional do Hospital que atende 13 municípios da região dos Cocais.

Campo - Já em Campo Maior, os deputados inspecionaram o Hospital Regional que conta com mais de 81 leitos, atendendo aos 16 municípios da região dos Carnaubais. A novidade é que, na visita, os parlamentares conferiram a reabertura da Maternidade do município.

"Por uma necessidade regional, o Hospital assume para si essa responsabilidade, que vai contar com médico anestesiologista, pediatra, contribuindo também para desafogar a Maternidade Evangelina Rosa. Inclusive hoje já realizaram o primeiro parto", avaliou o parlamentar.

Mais Médicos - A prefeita Vilma Amorim, de Esperantina, entregou documento solicitando apoio dos deputados da Comissão em relação ao programa Mais Médicos.

Desde a resolução do Governo Federal de suspender a parceria com os médicos cubanos, o município perdeu 10 profissionais, o que tem prejudicado os atendimentos na atenção básica.