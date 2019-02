Historiador lançará versão impressa de livro que conta a trajetória da Assembleia Legislativa

A Assembleia Legislativa do Piauí está editando e deverá lançar até maio o livro Cronologia Histórica da Assembleia Legislativa do Piauí. A obra com mais de 200 páginas trás um regaste histórico e de pesquisa sobre a História do Poder Legislativo do Piauí desde antes de sua implantação como o período da pré-instalação do conselho de governo em 16 de agosto de 1825, pelo Brigadeiro Manoel de Souza Martins, no Governo de Província. O livro impressa está sendo preparado para o lançamento com o apoio do poder, mas a sua versão on line já está disponível no site da Assembleia para pesquisa da comunidade em geral.

Lourival Santos, autor do livro, que é Historiador pela UFPI e servidor da Assembleia há mais de 30 anos afirma que a obra foi fruto de uma pesquisa profunda a respeito de todos os aspectos envolvendo a História do Poder em seu contexto local e nacional. "É uma fonte de pesquisa para estudantes,servidores da casa, curiosos e todas as pessoas que possam se interessar", afirma o servidor que também é o responsável pelos arquivos da Casa durante os mais de 30 anos em que é servidor.

Ainda segundo ele no seu livro estão também incluídas as passagens históricas citando todos os artigos em que a Assembleia do Piauí está inserida na Constituição.

O deputado Wilson Brandão (Progressistas) fez a revisão da obra.

Katya D'Angelles