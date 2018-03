Henrique Rebelo se emociona ao receber cumprimentos de deputados

O deputado estadual Henrique Rebelo (PTC) se emocionou ao receber a manifestação de solidariedade dos deputados presentes em plenário na Assembleia Legislativa, nesta quarta-feira (28), quando se despediu do mandato depois de 12 meses como suplente convocado.

Deputado titular por quatro legislaturas, Henrique Rebelo afirmou que foi recebido com muita urbanidade pelos colegas deputados, destacando o presidente Themístocles Filho (MDB).

“Vamos sair dessa zona de conforto fortalecidos e preparados para retornar Assembleia em 2019”, afirmou Rebelo, ao lembrar a sua filiação ao PTC, por confiar na sua diretoria na pessoa do presidente Evaldo Gomes. “De quem já tinha admiração e que agora passa a ter meu apoio, meu companheirismo. Todos sabem da minha trajetória política seja nas funções públicas, seja nas agremiações políticas onde estive filiado. Todos sabem que eu não sou portador de atitudes pregressas, desabonadoras. Sou conceito ficha limpa. Encerro deixando a todos vocês os meus sinceros agradecimentos a todos muito obrigado”, discursou.

O presidente Themístocles Filho disse que gosta de avaliar os desempenhos dos parlamentares e previu que a diferença entre um e outro deputado vai ser pequena, entre 200 e 300 votos. E previu que o deputado Henrique Rebelo, que está muito bem nas pesquisas, deve ser um dos eleitors em 2019.

O deputado Luciano Nunes (PSDB) destacou o respeito que a Casa tem pelo parlamentar, sempre coerente, decente, íntegro como sempre se importou, com postura comedida, mas sempre firme. “É essa firmeza de caráter da sua personalidade a marca da sua atuação aqui na Assembleia Legislativa, que desperta admiração de todos os deputados e deputadas. Quero dizer da minha alegria da minha satisfação do aprendizado que foi ter convivido aqui na Assembleia”.

O deputado Evaldo Gomes (PTC) também cumprimentou o orador, afirmando que Henrique Rebelo fez um grande amigo e agora um correligionário de partido. “Homem de palavra, de compromisso, que honra a palavra dada...Fico muito triste de não ter mais a presença do deputado aqui na Casa nesses últimos meses da atual Legislatura”, mas que tem certeza de que o deputado retorna eleito pelo PTC em 2019.

“Sempre digo que quando surgem as adversidades, as dificuldades, é que aparecem os amigos. Com a proteção de Jesus Cristo, com o apoio de quem conhece o meu trabalho, eu terei condições de poder retornar esta Casa. Quero agradecer em nome dos colegas que também se filiaram ao PTCa confiança que nos foi depositada”, acrescentou Henrique Rebelo.

O deputado Mauro Tapety (MDB) lembrou que existe um ditado em política que palavra dada não vale nada. “Com Henrique Rebelo esse ditado não funciona. O Henrique Rebelo tem a palavra como compromisso. Sou testemunha dos compromissos assumidos e cumpridos por vossa excelência e é isso que marcou a sua trajetória desde 1998 quando fomos eleitos para o primeiro mandato. Uma relação marcada pela amizade e sobretudo pelo respeito. Eu tenho certeza que todos em todas as legislaturas reconhecem o trabalho e a dignidade desse homem de compromisso que é vossa excelência, acima de tudo um homem de bom caráter e um bom amigo. Deus saberá reconhecer essas suas virtudes”.

A deputada Belê (Progressistas) também falou do carinho e da admiração que tem pelo cidadão Henrique Rebelo, pela sua elegância como um homem, sempre amável, dócil. “Às vezes a gente se angustia com a condição de suplente, mas como a águia, que as vezes tem que arrancar as garras para poder voar novamente, temos certeza de que em 2019 o Piauí haverá de reconhecer essas suas virtudes”.

O deputado Dr. Pessoa (SD) também pediu a palavra para falar da felicidade de continuar um amigo da família Alencar. “E para não ser repetitivo, lembro a Semana Santa, a semana da Páscoa. Que o deputado seja protegido nos próximos anos que virão nesse caminhar”.

Finalmente, Marden Menezes (PSDB) falou que uma das características mais marcantes do parlamentar é a sinceridade. E desejou sucesso nos próximos projetos de vida e políticos.

Henrique Ribeiro concluiu o pronunciamento agradecendo as manifestações de solidariedade dos parlamentares que o apartearam, aos servidores na Assembleia, aos jornalistas que cobrem o plenário e ao povo do Piauí que o colocou no parlamento.

Paulo Pincel

Edição: Katya D'Angelles