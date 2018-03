Henrique Rebêlo recebe medalha dos 100 anos do 25º BC

O deputado Henrique Rebêlo (PT), recebeu na noite desta quinta-feira (1º), das mãos do cel. Francisco Nixon, a medalha dos 100 anos do 25º Batalhão de Caçadores, como reconhecimento das ações e atividades desenvolvidas pelo parlamentar junto ao Batalhão. A entrega foi realizada durante a solenidade de formatura de incorporação dos novos recrutas que irão compor o efetivo do 25º Batalhão de Caçadores.

O evento contou com a presença do presidente da Alepi, deputado Themístocles Filho, do vereador Lazaro Rogério, além de oficiais, alunos e familiares dos formandos.

Ascom Parlamentar - Edição: Katya D'Angelles