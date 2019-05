Henrique Pires visita obras da Praça de Eventos no município de Caxingó

m viagens ao interior do Estado, o deputado estadual Henrique Pires esteve na obra da Praça de Eventos do município de Caxingó. Orçado em R$ 452,4 mil, o espaço contará com jardins, camarote e palco para apresentações, ficando localizado ao lado da academia de saúde.

A dotação orçamentária é resultado da atuação de Henrique Pires na Secretaria Nacional de Turismo, durante a gestão do ex-presidente Michel Temer. Na visita à obra, o prefeito Washington destacou que a inauguração deve ocorrer no mês de julho.

A obra está em ritmo acelerado e a população espera ansiosamente pelo novo espaço de lazer. “É com felicidade que vim a Caxingó, acompanhando as obras da praça de Eventos, que vai levar o nome do ex-vereador Pedro Gomes de Lima, fico feliz em colocar recursos no município, prefeito Washington, vereadores, equipe competente, porque a obra já está virando realidade, dia 20 de julho estaremos aqui inaugurando a obra, que vai ficar para a história da minha querida Caxingó”, indicou Henrique Pires.

Ascom parlamentar - Edição: Caio Bruno