Henrique Pires reitera pedido para que animais sejam retirados de rodovias

O deputado Henrique Pires (MDB) voltou a cobrar, hoje (9), na sessão plenária da Assembleia Legislativa, a retirada de animais das rodovias piauienses. O orador apelou à Secretaria Estadual de Transportes, ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagens do Piauí (DER-PI) e ao Batalhão de Polícia Rodoviária da Polícia Militar do Piauí (PMPI), para que façam a retirada dos animais, cumprindo o que determina lei aprovada pela Assembleia Legislativa.





Henrique Pires disse que um grande número de animais tem acesso às rodovias do Estado, provocando muitos acidentes que causam mortes e deixam famílias enlutadas. O deputado pediu ao líder do Governo, deputado Francisco Limma (PT), que, também, solicite aos órgãos públicos que retirem os animais das estradas.



“Peço ao Governo do Estado e as Prefeituras Municipais que atuem no sentido de que os animais não ocupem as estradas a fim de evitar mais acidentes”, declarou o parlamentar do MDB, assinalando que deverá ser realizada uma audiência pública para tratar sobre a questão. Ele garantiu que, enquanto as providências necessárias não forem adotadas, continuará fazendo a solicitação.



J. Barros - Katya D'Angelles