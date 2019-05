Henrique Pires registra visitas a Buriti dos Lopes e Caxingó

Ao ocupar hoje (20) a tribuna, o deputado Henrique Pires (MDB) registrou a inauguração do sistema de tratamento de água da localidade São Domingos em Buriti dos Lopes no último final de semana. Ele disse que esteve participando da inauguração e parabenizou o prefeito daquele município, Júnior Percy, pela obra que beneficiará dezenas de pessoas.

Henrique Pires destacou que teve a oportunidade como presidente da Funasa (Fundação Nacional de Saúde) de destinar recursos para várias obras que beneficiam a população de Buriti dos Lopes, bem como um grande número de municípios piauienses.

Em seguida, Henrique Pires afirmou que esteve ainda em Caxingó para visitar as obras da praça de eventos daquela cidade, juntamente com o prefeito Washington Luis (MDB). Ele assinalou que o ex-presidente Michel Temer ajudou muito o Piauí através da liberação de recursos visando a construção de obras que beneficiassem a população do Estado.

AUDIÊNCIA – O deputado emedebista registrou ainda a realização hoje pela manhã de audiência pública para tratar sobre a tragédia que atingiu os moradores do bairro Parque Rodoviário, em Teresina, devido ao rompimento de uma lagoa durante pesadas chuvas que caíram em abril na capital.

Autor do requerimento para realização da audiência, Henrique Pires disse que fez encaminhamento no sentido de que as vítimas da tragédia ganhem novas moradias em uma área localizada ao lado do Parque Rodoviário, como vem prometendo a Prefeitura de Teresina. Ele acrescentou que os parlamentares estaduais destinaram recursos para beneficiar os moradores daquele bairro e que serão aplicados através da Secretaria de Assistência Social e Cidadania (Sasc).

No início do seu pronunciamento, Henrique Pires voltou a cobrar da Secretaria Estadual de Transportes, da Polícia Rodoviária Estadual e do DER-PI (Departamento Estadual de Estradas de Rodagens) que adotem providências no sentido de retirar os animais das rodovias estaduais visando impedir que continuem ocorrendo acidentes que, segundo ele, têm vitimado dezenas de pessoas.

Por J. Barros

O deputado Henrique Pires (MDB) registrou na sessão desta segunda-feira (20), a inauguração do sistema de tratamento de água da localidade São Domingos em Buriti dos Lopes no último final de semana. Ele disse que esteve participando da inauguração e parabenizou o prefeito daquele município, Júnior Percy, pela obra que beneficiará dezenas de famílias.



Henrique Pires destacou que teve a oportunidade, como presidente da Funasa (Fundação Nacional de Saúde), de destinar recursos para várias obras que beneficiam a população de Buriti dos Lopes, bem como um grande número de municípios piauienses.



Em seguida, Henrique Pires afirmou que esteve ainda em Caxingó para visitar as obras da praça de eventos daquela cidade, juntamente com o prefeito Washington Luis (MDB). Ele assinalou que o ex-presidente Michel Temer ajudou muito o Piauí através da liberação de recursos visando a construção de obras que beneficiassem a população do Estado.



Audiência pública



O deputado emedebista registrou ainda a realização, hoje (20) pela manhã, de audiência pública para tratar sobre a tragédia que atingiu os moradores do bairro Parque Rodoviário, em Teresina, devido ao rompimento de uma lagoa durante pesadas chuvas que caíram em abril na capital.



Autor do requerimento para realização da audiência, Henrique Pires disse que fez encaminhamento no sentido de que as vítimas da tragédia ganhem novas moradias em uma área localizada ao lado do Parque Rodoviário, como vem prometendo a Prefeitura de Teresina. Ele acrescentou que os parlamentares estaduais destinaram recursos para beneficiar os moradores daquele bairro e que serão aplicados através da Secretaria de Assistência Social e Cidadania (Sasc).



No início do seu pronunciamento, Henrique Pires voltou a cobrar da Secretaria Estadual de Transportes, da Polícia Rodoviária Estadual e do DER-PI (Departamento Estadual de Estradas de Rodagens) que adotem providências no sentido de retirar os animais das rodovias estaduais visando impedir que continuem ocorrendo acidentes que, segundo ele, têm vitimado dezenas de pessoas.



J. Barros - Edição: Caio Bruno