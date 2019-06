Henrique Pires reclama mais segurança para Buriti dos Lopes

O deputado estadual Henrique Pires subiu à tribuna da Assembleia Legislativa hoje, quinta-feira (13), para pedir mais segurança para a cidade de Canto do Buriti, norte do Estado. Segundo o parlamentar, a violência, a comercialização e consumo de drogas na cidade estão em níveis de alerta.

“Neste sábado eu tive que mudar a minha agenda para ir ao velório de Jacinto, que foi esquartejado por traficantes no município. É um absurdo termos esse tipo de situação em nosso Estado”, disse o deputado. Henrique Pires ainda acrescentou dizendo que recebeu um pedindo de ajuda de uma ex-vereadora do munício que lhe entregou um bilhete relatando a situação de violência na cidade. “Temos denuncias até de plantação de maconha em Buriti dos Lopes. Eu já conversei com o secretário de segurança Fábio Abreu pedindo reforço no policiamento. Também entrarei em contato com o Coronel Lídio para reforçar, mas subo a tribuna para pedir também do Governador essa ação importantíssima”, completou Henrique Pires.

O deputado também falou sobre o início das obras de saneamento e tratamento de água na cidade de Esperantina. A obra, que segundo o deputado é a maior obra do município, está orçada em cerca de R$ 10 milhões, vai implantar o sistema de esgotamento sanitário de Esperantina. A obra é de responsabilidade do Governo Federal, através do Ministério da Saúde e da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) e foi autorizada quando o deputado Henrique Pires foi presidente da Funasa.

“Quando ocupei a presidência da FUNASA tive a oportunidade de ajudar o Piauí liberando muitos recursos para obras de saneamento e abastecimento de água em muitos município, e isso é um orgulho para mim”, finalizou o deputado.

Laryssa Saldanha

O deputado estadual Henrique Pires, em discurso da tribuna da Assembleia Legislativa nesta quinta-feira (13), pediu mais segurança para a cidade de Buriti dos Lopes, no Norte do Piauí. Segundo o parlamentar, a violência, a comercialização e consumo de drogas na cidade estão em níveis de alerta.



“Neste sábado, eu tive que mudar a minha agenda para ir ao velório de Jacinto, que foi esquartejado por traficantes no município. É um absurdo termos esse tipo de situação em nosso estado”, lamentou o deputado.



Henrique Pires ainda acrescentou que recebeu um pedido de ajuda de uma ex-vereadora do munício. Ela lhe entregou um bilhete relatando a situação de violência na cidade.



“Temos denuncias até de plantação de maconha em Buriti dos Lopes. Eu já conversei com o secretário de segurança Fábio Abreu pedindo reforço no policiamento. Também entrarei em contato com o Coronel Lídio para reforçar, mas ocupo essa tribuna para pedir também do governador essa ação importantíssima”, completou Henrique Pires.



O deputado também falou sobre o início das obras de saneamento e tratamento de água na cidade de Esperantina. A obra, segundo o deputado, é a maior do município e está orçada em R$ 10 milhões, e prevê a implantação do sistema de esgotamento sanitário de Esperantina.



A obra é de responsabilidade do Governo Federal, através do Ministério da Saúde e da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) e foi autorizada quando o deputado Henrique Pires foi presidente da Funasa.



“Quando ocupei a presidência da Funasa tive a oportunidade de ajudar o Piauí liberando muitos recursos para obras de saneamento e abastecimento de água em muitos município, e isso é um orgulho para mim”, finalizou o deputado.



Laryssa Saldanha - Edição: Caio Bruno