Henrique Pires propõe a criação do programa Médico da Família no Piauí

A criação do Programa Médico da Família do Piauí pelo Governo do Estado foi proposta pelo deputado Henrique Pires (MDB) através do Projeto de Lei 117/2019 lido no pequeno expediente da sessão plenária de hoje (13). A proposição do parlamentar emedebista tem o objetivo de contribuir com o fortalecimento da Política Estadual de Promoção da Saúde e melhorar a qualidade de vida das pessoas reduzindo os riscos à saúde.

O deputado Gessivaldo Isaías (PRB), também, apresentou Indicativo de Projeto de Lei visando a realização pelo Governo do Estado da Campanha Idosos Órfãos de Filhos Vivos. A campanha, que será realizada no mês de outubro, visa a conscientização das pessoas para os cuidados que devem ter com os idosos. As duas proposições serão analisadas agora pela Comissão de Constituição e Justiça.

REQUERIMENTOS – Também, foi lido na sessão desta manhã requerimento do deputado Warton Lacerda (PT) solicitando à Fundespi (Fundação de Desenvolvimento dos Esportes do Piauí) a construção em Campo Maior de um Centro Esportivo com campo de futebol, quadra poliesportiva e academia ginástica.

O deputado Francisco Costa (PT) apresentou requerimento pedindo à Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) o restabelecimento e ampliação do sinal de telefonia móvel no município de Uruçui, no Sul do Estado.

Por J. Barros

J.Barros - Edição: Katya d'Angelles